Medici | 200 euro in più dopo 10 anni di attesa

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 25 luglio 2019) Antonio Signorini Nuovo contratto per 130mila dottori. Che restano comunque i meno pagati d'pa Aumenti medi da 200lordi al mese per 130 mila. Ci sono voluti 10(come per il resto del pubblico impiego), ma nella notte di martedì i sindacati dei camici bianchi (compresi i veterinari e i dirigenti della sanità) e l'Aran hanno siglato un'intesa che prevede aumenti in busta paga rilevanti, novità carriere e lavoro notturno. Per quanto riguarda le retribuzioni ie i dirigenti della sanità con più di 5di anzianità avranno un aumento di 2.000sulla retribuzione di posizione (cioè relativa all'incarico). Un incremento che va sommato a quelli del rinnovo del contratto del pubblico impiego. Circa 30 mila, ha calcolato la Cgil, passeranno da 3.600a 5.500di posizione. Sono i giovani ai quali le aziende non riconoscevano un ...

