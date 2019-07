Matteo Restivo | Mondiali nuoto 2019 | “Non mi sono mai sentito in gara | peccato perché la

Mondiali Nuoto 2019 – Matteo Restivo fallisce l’accesso alla finale dei 200 dorso : l’azzurro chiude 7° in semifinale : Matteo Restivo non riesce a qualificarsi per la finale dei 200 dorso ai Mondiali di Nuoto 2019: il nuotatore azzurro chiude 7° in semifinale Niente da fare per Matteo Restivo. Il nuotatore azzurro fallisce l’accesso alla finale dei 200 dorso dei Mondiali di Nuoto 2019 in corso di svolgimento a Gwuanju chiudendo al 7° posto la sua semifinale. Questi i finalisti dei 200 dorso: Rylov (Rus), Murphy (Usa), Greenbank (Gbr), Pebley (Usa), ...

Mondiali Nuoto 2019 – Matteo Restivo entusiasta per la semifinale nei 200 dorso : “è la prima - sono contento” : Il nuotatore azzurro ha staccato il pass per la semifinale dei 200 dorso in mattinata, qualificandosi per la prima volta al penultimo atto iridato di questa specialità prima semifinale iridata in carriera per Matteo Restivo che, nelle batterie di questa mattina ai Mondiali di Nuoto di Gwangju, ha staccato il pass per il penultimo atto dei 200 dorso. Gian Mattia D’Alberto / lapresse Sarà l’unico azzurro in vasca per le ...