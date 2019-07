Mara Carfagna in Senato ha agito da leader di Forza Italia

Fonte : agi

(Di giovedì 25 luglio 2019) E' una Mara Carfagna agguerrita quella che è insorta mercoledì in Aula a Montecitorio attaccando il premier Giuseppe Conte e il governo. Nella sua interrogazione al premier sulla Libia, la vice presidente della Camera è sbottata: “I partner di governo all'estero giocano con la faccia dell'. C'è chi gioca con la Russia, chi con Visegrad, chi con la Cina o il Venezuela di Maduro, c'è perfino chi ha giocato con i gilet gialli in Francia. Questo governo per la prima volta ha messo in discussione la nostra appartenenza all'Alleanza atlantica e all'Ue. Non si capisce più da che parte sta l'. Tutto ciò ha ricadute concrete nella vita deglini, perché significa meno credibilità, meno investimenti, meno posti di lavoro, meno occasioni di sviluppo e di crescita”. Poi si è rivolta direttamente al Movimento 5 Stelle citando la Tav: “Avete perso l'anima. Per carità di ...

