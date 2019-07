Mangiano scoiattoli crudi al mercato vegano Attivisti rischiano la vita | ma

Fonte : ilsussidiario

(Di giovedì 25 luglio 2019) Dueanti-vegani mangiavanodi fronte a undedicato al regime che rifiuta qualsiasi prodotto animale o di sua derivazione.

Notiziedi_it : Mangiano scoiattoli crudi davanti a un mercato vegano per protesta: multati due attivisti anti-vegan… - zazoomblog : Mangiano scoiattoli crudi davanti a un mercato vegano per protesta: multati due attivisti anti-vegan - #Mangiano… - Noovyis : (Mangiano scoiattoli crudi davanti a un mercato vegano per protesta: multati due attivisti anti-vegan) Playhitmusi… -