Mai autorizzata intervista a Cutolo Il ministro Bonafede promette

(Di giovedì 25 luglio 2019) L’di Raffaeleal quotidiano Il Mattino “non è mai statadal ministero”. Lo scrive via Arenula in una nota, nella quale spiega che “si sta procedendo alla ricostruzione della catena di responsabilità che ha portato a questo fatto increscioso e si prospettano provvedimenti esemplari”.“Vogliono farmi pentire, ma io non tradisco. Era pronta una villa per me e mia moglie”. Così il boss della camorra in un colloquio pubblicato sul Mattino a firma di Antonio Mattone.Il ministero della Giustizia fa una nota per spiegare che l’“non è mai stata” e annuncia “provvedimenti esemplari” al termine di un’istruttoria. “Si sta procedendo alla ricostruzione della catena di responsabilità che ha portato a questo fatto increscioso”, ...

