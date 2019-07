Lotito vende alla grande | Milinkovic-Savic allo United? Ecco quanto incassa la Lazio

La rete di Palamara per spartirsi voti : gli incontri notturni in hotel - i biglietti di Lotito e la vendetta di Lotti : Gli atti processuali trasmessi dai magistrati di Perugia al Csm e al ministero della Giustizia rivelano i retroscena dei tentativi di Palamara per far nominare un procuratore gradito al posto di Pignatone, alla Procura di Roma