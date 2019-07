Fonte : romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Lousa laperla– Non c’è solo il caso di Bibbiano nella guerra che i cosiddetti progressisti hanno dichiarato, da secoli, non da oggi, contro la. Platone, Thomas More, Tommaso Campanella, gli illuministi, Rousseau (l’intellettuale che abbandonò i cinque figli in un brefotrofio), fino ai sinistri d’oggi, ai cosiddetti progressisti non è mai piaciuta la, hanno cocciutamente rivendicato allo, preferibilmente lofinito sotto il loro controllo, il compito esclusivo dell’educazione dei figli, da togliere dalla cattiva influenza dellae della sua tradizione. Volevano e vogliono l’uomo nuovo, cioè l’uomo schiavo delle loro folli idee. Nell’elenco delle ricette per l’abolizione progressiva della, oltre alle case-più o meno necessarie (secondo assistenti sociali, giudici minorili e ...

repubblica : Usa, il re del narcotraffico El Chapo condannato all'ergastolo: 'Mi è stato negato un processo equo' [news aggiorna… - ale_mayer : RT @jacopo_iacoboni: La campagna per dire che il Russiagate in Usa era una bufala abortisce miseramente. Robert Mueller spiega che Trump h… - romadailynews : Lo Stato usa la scuola per distruggere la famiglia: Lo Stato usa la scuola per distruggere… -