LIVE Torino-Debrecen | Europa League 2019 in DIRETTA | Belotti al centro dell’attacco | con

(Di giovedì 25 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAh 20.50 Le squadre rientrano negli spogliatoi: gli allenatori sono pronti a comunicare gli ultimi dettami tattici ai ventidue che a breve scenderanno in campo. h 20.45 I magiari cercheranno di violare la retroguardia presieduta da Sirigu trovando quella rete che potrebbe aiutarli in vista del match di ritorno da disputarsi in casa. h 20.40 I tifosi delsperano checominci la nuova stagione come ha finito l’ultima: ovvero, a suon di gol. h 20.35 Le squadre sono in campo per riscaldarsi: lo stadio Moccagatta di Alessandria, teatro della sfida, è davvero tirato a lucido e anche il terreno di gioco sembra in ottime condizioni. h 20.05 Arrivano le formazioni ufficiali.(3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Baselli, Ansaldi; Falque,, Berenguer. A disp. Rosati, Lyanco, Singo, Rincon, ...

