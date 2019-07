LIVE Torino-Debrecen 0-0 | Europa League 2019 in DIRETTA | il Torino prova a fare la voce

Fonte : oasport

(Di giovedì 25 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11′ Non riesce ancora a trovare il varco giusto, ma ilsembra già essere padrone del campo. I rivali magiari si rintanano in difesa chiudendo tutte le linee di passaggio. 10′ Meitea pescare il taglio di un De Silvestri molto propositivo in questi primi seicento secondi di gara. 8′ Palla dentro per Belotti, che appoggia a Iago Falque: il numero 10 ciaprendo il piatto, ma la conclusione termina fuori. 7′ Lotta Bremer in anticipo alto riconquistando la sfera. 5′ OCCASIONISSIMA PER IL TORO! Belotti riesce ad arpionare in area un pallone mettendolo in mezzo da posizione ravvicinata, ma Haris è bravo nell’anticipare tutti e allontanare dalla linea di porta. 4′ Attivissimo ancora Ansaldi: il laterale è bravo in una situazione complicata a conquistarsi una punizione centrale dai ...

