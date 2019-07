LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 26 luglio | la 4×200 sl sogna il colpaccio Torna

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Dressel re dei 100 stile sotto i 47?. Record del mondo di Wilson nei 200 rana e della 4×200 donne australiana! Out Restivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FINALI DI OGGI IL MEDAGLIERE AGGIORNATO 15.05: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani alle 3 di notte con una giornata che si preannuncia più densa di azzurro. Buon pomeriggio 15.02: Due Record del mondo nella giornata di oggi. entrambi targati Australia: Wilson nei 200 rana e la 4×200 stile uomini. Male Restivo nei 200 dorso, unico italiano in gara, fuori ...

LIVE Italia-Ungheria 12-10 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Settebello in finale e a Tokyo 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ FINITAAAAAAAAAAAAAAA!!! SIAMO IN finaleEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Italia-Ungheria 12-10! Il Settebello si qualifica anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020! ULTIMI 23 SECONDI, UNGHERIA IN ATTACCO! 0’50” TRAVERSAAAAAAAAAA!!! E’ FATTAAAAAAAAAAAAA!!! E’ FATTAAAAAAAAAAAAA!!! 1’05” Espulsione per Bodegas, non finisce mai… 1’14” Aicardi mura il ...

LIVE Italia-Ungheria 10-9 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : ultimi 3 minuti in apnea! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3’36” Missile di Zalanki dalla distanza e gol dell’Ungheria. Qui Del Lungo è colpevole, purtroppo. Italia-Ungheria 10-9 4’00” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! FIGARIIIIIIIIIIIIII!!! Stesso schema di prima, assist al bacio di un divino Echenique, Figari non può sbagliare davanti a Vogel! Italia-Ungheria 10-8. Ora dobbiamo difenderci con tutto quello che ...

LIVE Italia-Ungheria 7-6 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Harai accorcia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’29” Harai riceve palla al centro, si gira e beffa Del Lungo. Qui non bene Bodegas in marcatura. Italia-Ungheria 7-6. 4’56” Altra palla persa, il Settebello sta commettendo il solito errore: smettere di giocare… 5’24” DEL LUNGOOOOOOOOOOO!!! Che parataaaaaaaa!!! Miracolo su Jansik, l’Italia si salva ancora con l’uomo in ...

LIVE Italia-Ungheria 7-5 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : show di Gonzalo Echenique! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’40” Fallo in attacco di Bodegas. Si riparte. L’Italia vince anche il terzo sprint, questa volta con Luongo. Intanto Nagy resta in panchina infortunato, c’è Vogel in porta. TERMINA IL SECONDO TEMPO. Italia-Ungheria 7-5. Parziale di 5-1 per il Settebello in questo parziale. Azzurri trascinati dalla tripletta dell’oriundo Gonzalo Echenique. Ultimi 15″, ...

LIVE Italia-Ungheria 5-4 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : sorpasso del Settebello! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’52” Zalanki non sbaglia. Italia-Ungheria 6-5. I magiari si confermano devastanti in superiorità numerica, 5/6. 4’59” Fallo da espulsione di Figari. 5’20 GONZALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GONZALOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GONZALOOOOOOOOOOOOOOO!!! TRIPLETTA DA FENOMENOOOOOOOOOOO!!! Un mancino imprendibile! Italia-Ungheria 6-4! 5’42” Vamos sbaglia la ...

LIVE Italia-Ungheria 0-0 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’12” 1-0 ITALIA! Un’autentica sassata di Di Fulvio sopra la testa di Nagy. Imparabile. Importante che si sia sbloccato subito il nostro bomber. 7’33” Espulsione guadagnata da Aicardi. 11.31 Di Fulvio vince il primo sprint. Figlioli parte dalla panchina. 11.30 Si comincia! Le squadre si stanno disponendo in acqua. 11.28 Questi i componenti del Settebello: Del ...

LIVE Italia-Ungheria pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : semifinale da brividi per il Settebello contro i Maestri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo delle semifinali (25 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia ed Ungheria, valida per le semifinali dei Mondiali di pallanuoto di Gwangju: in palio, oltre al passaggio alla finalissima iridata, c’è anche la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio. L’Italia prende fiato : eliminati Federica Pellegrini nei 100 stile - Pizzini e Carraro nei 200 rana. Restivo in semifinale nei 200 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.47: A metà della seconda batteria Australia, Canada, Germania 4.42: Vince la squadra statunitense in 7’51″58 davanti a Russia, Cina e Ungheria 4.38: A metà gara Usa, Cina, Russia 4.34: Al via la prima delle due semifinali della 4×200 stile libero donne. Non c’è l’Italia che oggi pomeriggio avrà un solo rappresentante dopo la scorpacciata dei giorni scorsi: Matteo ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio - Federica Pellegrini scarica : subito eliminata nei 100 sl. Pizzini mina vagante nei 200 rana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.38: Il polacco Kawecki vince la terza batteria con 1’56″99 in rimonta sul cinese Xu, terzo Telegdy 3.36: Non parte l’australiano Larkin 3.34: Il ceco Franta si aggiudica in 2’00″52 davanti al portoricano Morales Miranda 3.30: Il rappresentante di Hong Kong Ng vince in 2’06″64 la prima batteria dei 200 dorso 3.25: Queste le semifinaliste dei 100 stile ...