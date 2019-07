LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 25 luglio L’Italia prende fiato | eliminati

Fonte : oasport

(Di giovedì 25 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.47: A metà della seconda batteria Australia, Canada, Germania 4.42: Vince la squadra statunitense in 7’51″58 davanti a Russia, Cina e Ungheria 4.38: A metà gara Usa, Cina, Russia 4.34: Al via la prima delle due semifinali della 4×200 stile libero donne. Non c’è l’Italia che oggi pomeriggio avrà un solo rappresentante dopo la scorpacciata dei giorni scorsi: Matteo Restivo nelle semifinali dei 200 dorso 4.32: Questa la semifinale dei 200 rana uomini: Wilson, Chupkov, Koch, Persson, Stubblety-Cook, Murdoch, Kamminga, Wilson, Watanabe, Prenot, Balandin, Qin, Wilby, Kohinata, Koptielov, McKee 4.31: Vittoria per il grande favorito della vigilia, il russo Chupkov in 2’08″22, nell’ultima batteria davanti a Murdoch. Pizzini fuori dalla semifinale, 21mo 4.27: Pizzini fuori dalla semifinale quasi ...

