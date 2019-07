Fonte : oasport

(Di giovedì 25 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.55: La canadese Pickrem vince in 2’24″53 davanti alla svizzera Mamie e alla belga Lecluyse. Ora Carraro a caccia della semifinale 3.51: La finandese Laukkanen vince la prima batteria dei 200 rana in 2’31″68 3.47: Questi i semifinalisti dei 200 dorso uomini: Murphy, Rylov, Greenbank, Kawecki, Xu, Telegdy, IrieDiener, Skierka, Restivo, Martin, Lee, Tarasevich, Rapsys, Mityukov, Pebley 3.45: E’ quarto ed è in semifinale Matteo Restivo con 1’57″67. Vince Rylov con un gran finale in 1’56″76 3.43: Restivo, Rylov, Irie ai 100 3.41: Lo statunitense Murphy vince la penultima batteria e va in testa alla classifica provvisoria in 1’56″71. Ora Matteo Restivo 3.38: Il polacco Kawecki vince la terza batteria con 1’56″99 in rimonta sul cinese Xu, terzo Telegdy 3.36: Non ...

zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 25 luglio Federica Pellegrini scarica: subito eliminata nei 100 sl. Pizzini mi… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 25 luglio Federica Pellegrini ci riprova nei 100 sl! Pizzini mina vagante nei… - SmorfiaDigitale : LIVE Nuoto, Mondiali 2019 in DIRETTA: Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri... -