LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 25 luglio | Federica Pellegrini scarica | subito

Fonte : oasport

(Di giovedì 25 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.38: Il polacco Kawecki vince la terza batteria con 1’56″99 in rimonta sul cinese Xu, terzo Telegdy 3.36: Non parte l’australiano Larkin 3.34: Il ceco Franta si aggiudica in 2’00″52 davanti al portoricano Morales Miranda 3.30: Il rappresentante di Hong Kong Ng vince in 2’06″64 la prima batteria dei 200 dorso 3.25: Queste le semifinaliste dei 100 stile donne: Manuel, Sjoestroem, Hopkin, Campbell, Heemskerk, Comerford, McKeon, Bonnet, Kameneva, Ruck, Anderson, Haughey, Gastaldello, Kromowidjojo, Coleman, Zhu 3.24: La svedese Sjoestroem vince l’ultima batteria dei 100 in 53″11, tenendosi alle spalle l’australiana Campbell.chiude 22ma ed è fuori dalle semifinali 3.22: L’olandese Heemskerk vince in 53″56 la penultima batteria davanti a McKeon e ...

