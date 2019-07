LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 25 luglio Federica Pellegrini fuori dei 100 sl

Fonte : oasport

(Di giovedì 25 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE GLI ITALIANI IN GARA NELLE SEMIFINALI E FINALI DI OGGI 4.59: Appuntamento alle 13 per la sessione di finali con poca Italia ma con grande spettacolo in arrivo. A dopo, buona giornata 4.55: Mattinata non proprio esaltante per l’Italia, la quinta riservata alle batterie, ma tutto sommato non ci sono sorprese in negativo: eliminata unamolto scarica nei 100 stile,un Pizzini lontano dai propri standard, reduce da una stagione travagliata dal punto di vista fisico (mononucleosi, bronchite) nei 200 rana,Martina Carraro nei 200 rana che ha nuotato soprattutto per preparare senza velleità i 50 che sono il suo reale obiettivo. Unico a superare il turno e unico italiano in gara questo pomeriggio, Matteo restivo decimo nei 200 dorso 4.54: Queste le finaliste della ...

