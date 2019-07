Liguria | caldo in attenuazione da domani | attenzione al maltempo nel weekend

Allerta Caldo in Liguria : domani picchi fino a +39°C - avviso meteo per disagio fisiologico : Il Centro meteo Arpal ha emesso un avviso meteo per disagio fisiologico da Caldo relativo alla giornata di domani, giovedì 25 luglio. Infatti oggi, mercoledì 24, avremo una persistenza di temperature superiori alla media del periodo, con valori massimi che localmente supereranno i 35 gradi nelle valli interne e nelle aree urbane mentre lungo le coste sarà protagonista l’afa. domani, giovedì 25, l’ondata di Caldo raggiungerà il suo apice ...

Caldo Liguria - Toti : “Molti impianti in tilt - attenzione alla salute e seguite i consigli degli esperti” : “La nostra regione e’ investita da un’ondata di Caldo eccezionale. Molti impianti di condizionamento e refrigerazione sono andati in tilt. Stiamo lavorando incessantemente per fornire alle strutture piu’ sensibili, come gli ospedali, strumenti aggiuntivi per garantire un’adeguata vivibilità“. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti commentando i problemi registrati in alcune strutture negli ...

Meteo - troppo caldo in Liguria : avviso per disagio fisiologico : Il Centro Meteo Arpal della Liguria ha emesso un avviso Meteo per disagio fisiologico da caldo, il livello massimo per questo fenomeno, lungo le localita’ costiere, determinato dalle condizioni di umidita’ e temperatura che continuano a interessare il lato marittimo della regione. Fino al pomeriggio una residua instabilita’ puo’ favorire lo sviluppo di isolati rovesci o temporali d’intensita’ anche moderata ...