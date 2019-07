Lidia Macchi - assolto Stefano Binda/ Indagine riparte - sorella "sentenza affrettata" : Delitto Lidia Macchi, Stefano Binda assolto in Appello: sentenza ribaltata dopo l'ergastolo in primo processo. La sorella Stefania 'decisione affrettata'

Delitto di Lidia Macchi - assolto in appello Stefano Binda : il caso resta un mistero : È uscito dal carcere di Busto Arsizio nella tarda serata di mercoledì, portando con sé un sacchetto pieno di libri. Stefano Binda, dopo tre anni e mezzo di detenzione, torna ad essere un uomo libero. Infatti il verdetto della Corte d'Assise d'appello di Milano ha ribaltato la condanna all’ergastolo, arrivata in primo grado per l’omicidio di Lidia Macchi. Secondo i giudici non è stato lui ad ammazzare con 29 coltellate la ragazza ventenne nel ...

Omicidio Lidia Macchi : cancellato l'ergastolo a Binda : Luca Sablone È stato assolto Stefano Binda, già condannato in primo grado dalla Corte d'Assise di Varese per l'Omicidio di Lidia Macchi La prima Corte d'Assise d'Appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado relativamente all'Omicidio Lidia Macchi, decidendo così che Stefano Binda dovrà essere immediatamente scarcerato. Il 51enne, già condannato in primo grado dalla Corte d'Assise di Varese per l'Omicidio della ...

Omicidio Lidia Macchi - in appello i giudici cancellano l’ergastolo a Stefano Binda : assolto e subito libero : “Non ha commesso il fatto“. Per questo motivo la Corte d’Assise d’appello di Milano ha assolto Stefano Binda, il 51enne imputato per l’Omicidio di Lidia Macchi, la studentessa di 21 anni violentata e uccisa con 29 coltellate nel gennaio 1987, in un bosco a Cittiglio, nel Varesotto. I giudici hanno respinto la richiesta del sostituto pg Gemma Gualdi, che aveva proposto di confermare la sentenza di carcere a vita inflitta in ...

Lidia Macchi "mio cliente scrisse lettera - non Binda"/ Avvocato in Appello - è svolta? : Lidia Macchi, svolta aula al Processo d'Appello: Avvocato Vittorini 'mio cliente ha scritto la lettera, non è stato Stefano Binda'. Mistero dopo condanna

Lidia Macchi - riaperta l’istruttoria in appello. Accolta richiesta della difesa di Binda : accettati tre nuovi testimoni : La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha deciso di riaprire l’istruttoria nel processo di secondo grado a carico di Stefano Binda, il 51enne già condannato all’ergastolo per l’omicidio di Lidia Macchi a Cittiglio, nel Varesotto, nel 1987. I giudici hanno accolto la richiesta della difesa dell’imputato di sentire Piergiorgio Vittorini, il penalista bresciano al quale si sarebbe rivolto un uomo per dichiarare di essere il vero autore di ‘In ...