Lega | università di Londra annulla la presentazione del libro di Altaforte su Salvini

(Di giovedì 25 luglio 2019) Dopo l’esclusione dalla casa editricedal Salone deldi Torino arriva un nuovo stop, stavolta Oltremanica, alla casa editrice e alintervista di Matteo, “Io Sono Matteo” firmato dalla giornalista Chiara Giannini. Ladel volume era prevista alla London Metropolitan University di, giovedì pomeriggio alle 18 ora italiana ma è saltata poche ore prima dell’inizio, come ha fatto sapere la stessa autrice all’Adnkronos. Una decisione che, ha spiegato un portavoce dell’ateneo, è stata presa perché “la casa editrice è in contrasto con la nostra politica antidiscriminazione“. Una spiegazione che non ha convinto la giornalista, che sostiene invece che la London Metropolitan University ha preso questa decisione dopo aver saputo che il“era stato censurato in Italia“, al Salone di ...

