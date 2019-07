Lega-Russia | Salvini | Le parole di Conte? Mi interessano meno di zero

Caso Russia-Lega - Conte : Savoini non mai avuto incarichi dal Governo : Caso Russia-Lega: Il signor Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali per componenti di questo Governo, risulta presente a una missione

Lega-Russia - Salvini su Conte : “Le sue parole mi interessano meno di zero”. E attacca : “I fondi da Mosca? Fantasy dell’estate” : Le parole di Giuseppe Conte “mi interessano meno di zero“. E’ quanto dichiarato stamattina dal vicepremier Matteo Salvini a Radio Anch’io, su Radio 1, rispondendo a una domanda su quanto affermato ieri dal presidente del Consiglio in Parlamento e sulle indiscrezioni riportate dai giornali. “Ogni giorno – ha detto il leader della Lega – mi alzo con l’obiettivo di andare al ministero dell’Interno. Mi ...

Lega-Russia - M5s assente al Senato mentre parla Conte : “Doveva spiegare Salvini”. Ma il premier sbotta. Di Maio : “È un atto politico” : I banchi vuoti dei Senatori M5s durante l’informativa di Giuseppe Conte sul caso Lega-Russia fanno arrabbiare il premier. E il suo intervento – mentre attorno ci sono solo i ministri Fraccaro, Bongiorno e Bonisoli – riapre la querelle politica tra le due anime del governo con Matteo Salvini che vede in alcuni passaggi del suo discorso una mossa politica che mira a maggioranze alternative. Da un lato c’è la motivazione che ...

Lega-Russia - Parrini (Pd) contro Salvini : “È il ministro della fuga e del tradimento” : Dopo il ‘forfait’ di Matteo Renzi è Dario Parrini a prendere la parola in Senato per replicare all’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Parrini a nome del Partito democratico rivolge “quattro domande” a Conte e accusa il capo del governo: “Lei su questo non ci ha detto niente”. Accuse all’assente Matteo Salvini. “È il ministro della fuga e del tradimento delle ...

Lega-Russia - Pd annuncia mozione di sfiducia a Salvini. Renzi : “Bisognava presentarla prima. Ecco cosa avrei detto al Senato al governo” : Diciannove minuti e spiccioli, molto di più del tempo che avrebbe avuto a disposizione nell’aula di Palazzo Madama dopo l’informativa di Giuseppe Conte, per il suo “contro-intervento” nel giorno in cui la segreteria del Pd gli ha preferito Dario Parrini e ha dato il via libera alla mozione di sfiducia contro Matteo Salvini sul caso Lega-Russia, un atto che lui avrebbe voluto presentare già da tempo. Così, anche se ...

Lega-Russia - Renzi : “Salvini - perché non hai querelato Savoini? Nascondi qualcosa?” : Dopo che la segreteria del partito non gli ha concesso di intervenire a nome del Pd in Senato sui presunti fondi russi alla Lega, Matteo Renzi ha reso noto in un video su Facebook il discorso che avrebbe fatto a Palazzo Madama. “Mi sarei rivolto a Matteo Salvini. E gli avrei chiesto: perché non hai querelato Gianluca Savoini? Hai qualcosa da nascondere?”. Secondo Renzi, sarebbe giusto “credere al ministro dell’Interno, ...

Lega-Russia - Conte al Senato e il Pd risponde con fischi e contestazioni : ‘Se volete finisco qua’ : L’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Senato, sui presunti fondi russi alla Lega, è stato interrotto diverse volte dalle urla e dai fischi di alcuni Senatori delle opposizioni. “Ho fatto una premessa sul rispetto che nutro nei vostri confronti e di questa Aula – ha risposto Conte – capisco che possa non essere reciproco, ma chiederei di concludere. volete che riferisca o interrompo qua?“. La ...

Lega-Russia - Romeo (Lega) attacca il Pd : “Parliamo di Bibbiano”. Bagarre al Senato : Mentre al Senato si discute, dopo l’informativa di Giuseppe Conte, dei presunti finanziamenti russi alla Lega e dei rapporti tra Gianluca Savoini e Matteo Salvini, il capogruppo leghista Massimiliano Romeo attacca il Partito democratico: “Qui si parla di rubli che non esistono. E allora parliamo di fatti gravi veri, come quelli di Bibbiano“. Alle sue parole, si alzano le proteste dai banchi dell’opposizione. L'articolo ...

Il premier Conte ha riferito in parlamento sull’inchiesta Lega-Russia : Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte (foto: Silvia Lore/NurPhoto via Getty Images) Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riferito al Senato su ciò che i giornali hanno iniziato a chiamare Moscopoli, ovvero la presunta trattativa intercorsa tra tre uomini italiani – tra i quali Gianluca Savoini, ex consigliere di Matteo Salvini e presidente dell’associazione Lombardia-Russia – e tre russi ...

Lega-Russia - Patuanelli (M5s) : “Noi imbarazzati dall’assenza di Salvini - lo aspettavamo in Aula” : “C’è imbarazzo nel nostro gruppo parlamentare per l’assenza del ministro Salvini, ecco perché ci sono tante assenze tra i nostri banchi. Lo aspettavamo in Aula, poteva spiegare la vicenda e chiuderla con quattro parole”. A dirlo, in Senato dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sui presunti finanziamenti della Russia alla Lega, il capogruppo del M5s, Stefano Patuanelli. L'articolo ...

Lega-Russia - Conte al Senato : «Savoini nella deLegazione a Mosca - invitato dal Viminale» : L’informativa del presidente del Consiglio a Palazzo Madama: «Nessun incarico ufficiale a Savoini da parte del governo. Alla cena con Putin invitato su richiesta di D’Amico, consulente di Salvini». I 5 Stelle disertano