Lega accelera su flat tax | al via piano Siri da 13 miliardi E M5s su salario-taglio cuneo

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 25 luglio 2019) Via ilper il quale servirebbero 13. La, riferiscono fonti parlamentari, sta affinando la proposta sullatax. "Deve essere sostenibile", sottolineano le stesse fonti. Al di la' dell'incontro tra il governo e le parti sociali, il partito di via Bellerio in questi giorni ha continuato a lavorare sul pacchetto fiscale che dovrebbe essere portato al tavolo delle parti sociali in un nuovo incontro che dovrebbe avvenire il 6 o il 7 agosto. Lavori in corso quindi. Con il ministro dell'Economia Tria che punta ad una revisione delle aliquote Irpef ma senza smontare l'impianto. Il Carroccio mira ad un progetto piu' ambizioso, prevedendo - una delle proposte sul tavolo - che che l'aliquota del 23% venga abbassata al 15%. Ma lasta lavorando ad un pacchetto di semplificazioni fiscali piu' ampio.Allo studio, tra l'altro, l'eliminazione della dichiarazione Irap ...

ilfogliettone : Lega accelera sulla flat tax, al via piano Siri da 13 miliardi. E M5s su salario-taglio cuneo -… - LaStampa : La Lega accelera sulla Torino-Lione – “Si farà” – e anticipa la decisione di Palazzo Chigi. Zaia chiede un conclave… - giango74 : @DavidG__ C'è un'indagine per corruzione internazionale. Ciao -