Ultime notizie Roma del 25-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno contro le tensioni nella maggioranza le istituzioni hanno bisogno di fattiva collaborazione è il monito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la cerimonia del ventaglio il Quirinale ricorda e arbitro le scelte politiche competono le forze politiche in Parlamento il presidente parla anche di Europa e di importanza ...

Ultime notizie Roma del 25-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli te molto a Palermo dove era ricoverato dal 12 luglio al piccolo Antonino Provenzano 9 anni che aveva perso il fratello di 13 Francesco non gli sia a corto di cellulite scorcio sulla 29 nei pressi di Alcamo il padre Fabio Provenzano 34 anni che era alla guida e che è Pochi istanti prima dello schianto aveva postato un video su Facebook e ricovero e ieri le ...

Ultime notizie Roma del 25-07-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale L’hai trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli del Nord ha lanciato almeno due vettori a corto raggio da uomo zitta queste resta di Pyongyang elettori hanno viaggiato per 430 km Michela il mar del Giappone lo affermano le autorità sudcoreane secondo quanto riporta il New York Times informativa del premier Conte in aula sulla vicenda dei fondi Rossi sono qui per il rispetto di quest’aula detto ...

