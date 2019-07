Le notizie del giorno ore 13 30

Ultime notizie Roma del 25-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio cerimonia del ventaglio al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le istituzioni della nostra Repubblica di un clima di fattiva collaborazione per decisioni sollecito e tempestive per un buon andamento della vita Nazionale queste le parole del capo dello Stato che ha ribadito il Quirinale non ...

Calciomercato Roma News/ Dzeko sempre più convinto dell'addio - ultime notizie - : Calciomercato Roma, oggi 25 luglio 2019 ultime notizie: le trattative, le voci e le indiscrezioni sulle operazioni portate avanti dai bianconeri.

Ultime notizie Roma del 25-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Rai trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli del Nord ha lanciato almeno due vettori a corto raggio da uomo zitta queste resta di Pyongyang elettori hanno viaggiato per 430 km e sono Michela il mar del Giappone lo affermano le autorità sudcoreano e secondo quanto riporta il New York Times informativa del premier Conte in aula sulla vicenda dei fondi Rossi sono qui per il rispetto di Paola detto prendo il ...

Le notizie del giorno (ore 11 - 30) : GELO DI SALVINI SU CONTE: "MI HA LASCIATO SOLO? MI INTERESSA MENO DI ZERO", IL PD DEPOSITA LA MOZIONE DI SFIDUCIA Il leader della Lega commenta l'informativa del premier alla Camera sul caso Russia: "Ha detto quello che dico io, il tesoro non c'e'. Poi ha evocato gli Scilipoti, nessuno glielo ha chiesto", riferendosi ai cambi di maggioranza. E sui 5 stelle che sono usciti dall'Aula: non faccio il veggente a interpretare il loro gesto, mi ...

Ultime notizie Roma del 25-07-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale L’hai trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli del Nord ha lanciato almeno due vettori a corto raggio da uomo zitta queste resta di Pyongyang elettori hanno viaggiato per 430 km Michela il mar del Giappone lo affermano le autorità sudcoreane secondo quanto riporta il New York Times informativa del premier Conte in aula sulla vicenda dei fondi Rossi sono qui per il rispetto di quest’aula detto ...

Ultime notizie Roma del 25-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio il vicepremier Matteo Salvini commenta le parole del premier Conte ieri in Senato sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega mi interessano meno di meno queste le parole di Salvini Che aggiunge che l’inchiesta cerca il tesoro che non c’è poi commenta finché posso fare le cose Sto al governo se dovessi ...

Le notizie del giorno (ore 09 - 30) : GELO DI SALVINI SU CONTE: "MI HA LASCIATO SOLO? MI INTERESSA MENO DI ZERO Il leader della Lega commenta l'informativa del premier alla Camera sul caso Russia: "Ha detto quello che dico io, il tesoro non c'è. Poi ha evocato gli Scilipoti, nessuno glielo ha chiesto". E sui 5 stelle che sono usciti dall'Aula: non faccio il veggente a interpretare il loro gesto, mi interessa che la Tav vada avanti. In vista della manifestazione No Tav di sabato il ...

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi. Lancio di 2 vettori dalla Corea del nord - 25 luglio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. La Corea del nord ha lanciato due vettori a corto raggio, poi caduti nel mar del Giappone, 25 luglio 2019,

Ultime notizie Roma del 25-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio la Corea del Nord ha lanciato due vettori a corto raggio da una città Costiera est di Pyongyang vettori hanno viaggiato per 430 km e sono finiti nel Mar del Giappone i lanci sono i primi Da quando il presidente statunitense Donald Trump e di leader nordcoreano Kim jong-un e si sono incontrati in giugno sul confine tra le due ...

Ultime notizie Roma del 25-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio nuovo strappo nella maggioranza sul caso dei presunti fondi russi alla lega con te in forma il Senato che savoini non c’entra con il governo il MoVimento 5 Stelle diserta però l’aula di Palazzo Madama per protesta contro leader della Lega si doveva essere lui in aula non in pratica ha detto contro con te invece la ...

25 luglio. La caduta del Fascismo - i fatti e le notizie di oggi : oggi martedì 25 luglio 2019 è il 206esimo giorno dell’anno, alla fine dell’anno ne mancano 159. La Chiesa venera San Giacomo e San Cristoforo ed, oggi, si ricorda la fine di un periodo oscuro per il nostro Paese con la caduta del Fascismo, datata 1943.Continua a leggere

Ultime notizie Roma del 25-07-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio nuovo strappo nella maggioranza sul caso dei presunti fondi russi alla lega con te in forma il Senato che savoini non c’entra con il governo Movimento 5 Stelle di terza però l’aula di Palazzo Madama per protesta contro leader della Lega ci doveva essere lui in aula non il prete ha detto contro con te invece la lega ...

Le notizie del giorno – Lite allenatore-calciatore - svolta in casa Palermo : La squalifica che rischia, dopo le esternazioni in seguito all’eliminazione in Coppa America, potrebbe essere molto pesante per Lionel Messi, come già anticipato. Ma intanto la Conmebol, l’organo di governo del calcio sudamericano, si è espressa in merito all’espulsione rimediata contro il Cile nella finale terzo-quarto posto della competizione. Sospensione dalla prima gara di qualificazione dell’Argentina per i Mondiali del 2022 e multa ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Tentativo del Lecce per Babacar - la Spal chiude per Di Francesco : Il Manchester United è pronto a lanciare l’assalto al centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic per sostituire Paul Pogba, destinato a vestire la maglia del Real Madrid. Lo riferisce in prima pagina il quotidiano spagnolo AS. Il manager dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, avrebbe individuato nel centrocampista serbo l’erede ideale del francese. Lo United sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta per la Lazio superiore al 75 ...