“La sua puntura può essere letale” Già il primo caso in Italia

Orso M49 - associazioni : “La fuga dal recinto non costituisce una prova della sua pericolosità” : “La vicenda dell’Orso M49 è ormai nota a tutti in tutta Italia e da più parti arrivano i tentativi di evitare che anche questa storia finisca con la morte dell’animale come nei casi passati di Daniza e di KJ2. Dopo gli appelli e i ricorsi presentati separatamente, le associazioni ENPA, LAC, LAV, LIPU, LNDC Animal Protection e WWF Italia hanno inviato congiuntamente una diffida al Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio ...

Mattia Torre - l’incipit de “La linea verticale” - il libro in cui l’autore ha raccontato la sua malattia : Mattia Torre, scrittore, sceneggiatore e autore tv, morto ieri dopo una lunga malattia, aveva raccontato nel libro “La linea verticale” la sua battaglia contro il cancro. Di seguito l’incipit del libro, pubblicato da Baldini+Castoldi nel 2017 e poi diventato una serie tv. «Appena ho saputo di essere malato, ho subito pensato al mio funerale, ho immaginato come doveva essere: doveva essere molto doloroso. Perché i funerali più ...

Mihajlovic e la sua terribile malattia - l’oncologo : “La leucemia acuta oggi si può curare” : La leucemia acuta, patologia che ha colpito l’allenatore del Bologna ed ex calciatore Sinisa Mihajlovic non è più una sentenza di morte come fino a pochi decenni fa. Mihajlovic ha annunciato la malattia oggi nel corso di una commovente conferenza stampa. “Si può tenere sotto controllo, è una patologia molto seria ma curabile“. Lo spiega all’Agi l’oncologo Francesco Cognetti, direttore di Oncologia Medica ...

Il signore del violino Uto Ughi e la sua Natascia : “La nostra è una storia d’amore e di musica” : «Non avrei mai pensato che andando a suonare in una località sperduta del Piemonte, avrei trovato tanto. Scherzi del destino e dell’arte», dice sorridendo, il massimo violinista italiano, Uto Ughi, seduto accanto a Natascia Chiarlo, compagna nell’arte e nella vita. Lo ha appena accompagnato a Palazzo Spada a Roma, dove il maestro ha tenuto il conce...

Calcio - la Roma replica alle parole di Francesco Totti : “La sua percezione dei fatti è fantasiosa e lontana dalla realtà” : Dopo la conferenza stampa di questo pomeriggio nella quale Francesco Totti ha annunciato di aver presentato le proprie dimissioni dall’incarico di dirigente della Roma riservando dichiarazioni al vetriolo sulla proprietà, la società giallorosa non ha fatto tardare la propria versione dei fatti attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. Nella prima parte si rivela come fosse stata offerta alla bandiera Romanista la carica di ...

Roma - arriva la replica della società a Totti : “La sua percezione dei fatti è lontana dalla realtà” : Con una nota, la Roma ha risposto alle parole di Francesco Totti, durante la conferenza stampa in cui ha annunciato di dimettersi dal club e di non accettare il ruolo di direttore tecnico: “Il club è estremamente amareggiato nell’apprendere che Francesco Totti ha annunciato di lasciare la società e di non assumere la posizione di direttore tecnico dell’As Roma. Gli avevamo proposto questo ruolo dopo la partenza di Monchi ed ...

Roma - dura replica a Totti con una nota ufficiale : “La sua percezione della realtà è fantasiosa e lontana dai fatti” : La Roma replica alle dichiarazioni rilasciate da Francesco Totti nel corso della conferenza stampa d’addio con una nota ufficiale: la versione dei fatti riportata dall’ex calciatore viene definita “fantasiosa e lontana dalla realtà” Oggi in casa Roma era il ‘Totti Day’, non un giorno qualsiasi, uno dei tanti nei quali in questi anni si sono celebrate le gesta dell’ex calciatore giallorosso, ma ...

Conferenza Totti - Montella : “La sua bandiera sventolerà per sempre” : Arrivano tante reazioni dopo la Conferenza stampa di Francesco Totti che ha confermato l’addio alla Roma. Il tecnico Vincenzo Montella ha pubblicato un messaggio su Instagram. “Caro France’… Capire le ragioni, il perche’, dare un senso a questa scelta forse e’ impossibile (o forse no). Soprattutto per chi la vede da fuori, come me. Soprattutto per chi sa cosa rappresenta la Roma per te, come credo di ...

Franco Zeffirelli - l’ultima intervista all’Ansa : “La semplicità à il segreto per essere felici”. Il regista è morto oggi nella sua villa a Roma : Il 4 aprile 2014 Zeffirelli rilasciava questa intervista all’Ansa: “La semplicità è segreto per essere felici. Problema dell’uomo moderno sono ambizioni impossibili”. Dichiarazioni di Franco Zeffirelli nella sua villa Romana in occasione della presentazione del suo libro ‘Francesco’. Il maestro parla della figura di Francesco d’Assisi e delle caratteristiche che lo accomunano con papa Bergoglio. ...

Mila Suarez contro Francesca e Gennaro : “La coppia più brutta dell’estate” : Pomeriggio 5: nuova lite tra Mila Suarez, Francesca De André e Gennaro Lillio Non riescono proprio a fare pace Francesca De André e Mila Suarez. Dopo i numerosi scontri al Grande Fratello 16 le due si sono scontrate anche a Pomeriggio 5, nella puntata in onda giovedì 13 giugno. Mila ha pubblicamente attaccato pure Gennaro […] L'articolo Mila Suarez contro Francesca e Gennaro: “La coppia più brutta dell’estate” proviene da ...