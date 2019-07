La sinistra si rompe sui ministeri in Spagna | o ci riprova o si vota

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 25 luglio 2019) “Se mi costringi a scegliere tra la presidenza di un governo che non servirebbe lao optare per le mie convinzioni, non ho dubbi: scelgo le mie convinzioni. Scelgo di proteggere la”. Così Pedro Sanchez ha sbattuto la porta in faccia a Pablo Iglesias e a Podemos dopo tre mesi di trattative arenatesi per l’esorbitante pretesa della formazione diradicale di essere non soltanto un “socio” alleato al Psoe, di sostenere la Presidenza Sanchez, ma di essere di quel Governo l’asse portante.Non si sarebbe spiegato infatti la richiesta dichiave come quello delle Finanze o del Lavoro; aveva le idee ben chiare Pablo Iglesias. Una volta rinunciato a far parte dell’esecutivo la sua esosa compensazione non poteva che alla fine essere respinta nonostante la trattativa, dalla prima alla seconda investitura durata ...

