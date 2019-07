“La mia prima volta in bikini” Vladimir Luxuria ‘boom’ Nessuno l’ha mai vista così

Lecce - Tachtsidis : “Lasciare l’Italia fu una mia scelta - ma sono tornato perché c’è un progetto interessante” : “Ho accettato l’offerta del Lecce perché il mio obiettivo era quello di tornare in Serie A assieme ai miei compagni. Siamo riusciti ad ottenere questo traguardo, ma siamo consapevoli che ora servirà molto di più per mantenere quello che ci siamo guadagnati sul campo“. Queste le parole del centrocampista del Lecce Panagiotis Tachtsidis, arrivato in giallorosso lo scorso gennaio e tra i trascinatori dei pugliesi alla ...

Taylor Mega senza filtri : “La mia prima volta? Ecco cosa ho fatto” : Taylor Mega, classe 1993, è una nota influencer di Origine friuliana, che ha fatto il suo debutto come naufraga a ‘L’sola dei Famosi’ ed è balzate alle cronache rosa per aver avuto una storia con Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Grecoraci e papà di Nathan Falco. Su Taylor Mega ci sono sempre stati tanti pregiudizi, e lo dimostra ad esempio la sua eliminazione quasi istantanea dall’Isola dei Famosi, ma forse proprio la sua partecipazione ...

Taylor Mega rivela : “La mia prima volta? A 14 anni. È stato orribile però il tipo era ben dotato” : Taylor Mega ha deciso di confidarsi su Instagram, rispondendo alle domande anche intime che i suoi followers le hanno fatto nelle stories. La bionda influencer non si è sottratta neanche alle richieste più personali, come quella di un fan che le ha chiesto: “Età della prima volta?” a cui ha risposto con la schiettezza che la contraddistingue. “14 ed era stato orribile. In un parcheggio dentro una macchina (di merda). Terribile ...

Salvini : “Con tre no su autonomia - giustizia e manovra governo cade”. Di Maio : “La Lega rischia di isolarci in Europa come la Grecia” : L’opinione diffusa è che il tempo si chiuderà il 20 luglio, ultima data utile per sciogliere le Camere e votare a settembre. Ma lui non crede “alla finestra. A parte che non ci sono solo due o tre giorni. Dieci? Neanche, datemi retta, non c’è una finestra così stretta“. come a dire: se voglio, il governo lo faccio cadere quando voglio. L’avvertimento agli alleati Matteo Salvini lo lancia a giornali unificati da ...

Andrea Camilleri e la morte : “La accoglierò come un atto dovuto. Il giorno più felice della mia vita? E’ stato quando mi sono sposato” : “Oggi non ho paura di niente, neanche della morte, con cui ho un buon rapporto, diciamo che ci rispettiamo… Nel momento della nascita, che non hai voluto e ti è stata imposta, ti danno il ticket in cui c’è tutta la tua vita, anche la morte. Accogliere la morte come un atto dovuto è saggezza“: lo dichiarava a Radio Capital, interrogato sul suo rapporto con la morte, Andrea Camilleri, scomparso oggi all’età di 93 ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “La corsa si è rivelata davvero nervosa - ma siamo stati bravi nel difendere la mia maglia gialla e Viviani” : Giornata indenne per la maglia gialla Julian Alaphilippe e la sua Deceuninck-Quick Step, usciti vincitori da una decima tappa contraddistinta dai ventagli che hanno scombussolato il finale di gara e le tattiche di molte formazioni avversarie. Così il Francese ne ha approfittato terminando la prima parte del Tour de France 2019 in testa alla classifica generale. Alaphilippe è stato raggiunto dai microfoni della regia internazionale nel dopo ...

Mihajlovic e la sua terribile malattia - l’oncologo : “La leucemia acuta oggi si può curare” : La leucemia acuta, patologia che ha colpito l’allenatore del Bologna ed ex calciatore Sinisa Mihajlovic non è più una sentenza di morte come fino a pochi decenni fa. Mihajlovic ha annunciato la malattia oggi nel corso di una commovente conferenza stampa. “Si può tenere sotto controllo, è una patologia molto seria ma curabile“. Lo spiega all’Agi l’oncologo Francesco Cognetti, direttore di Oncologia Medica ...

Malattia Mihajlovic - il medico del Bologna non ha dubbi : “La leucemia si può combattere! Sinisa deve continuare le sue attività” : L’annuncio di Mihajlovic lascia tutti senza parole, ma le parole del medico del Bologna sono rassicuranti Sinisa Mihajlovic ha annunciato oggi in una conferenza stampa organizzata ad hoc, di aver scoperto di avere la leucemia. Un annuncio shock, che ha visto l’allenatore serbo cedere alle lacrime in un momento di forti emozioni. Una Malattia contro la quale Mihajlovic lotterà con tutte le sue forze, per sconfiggerla e tornare a ...

Diplo ha ammesso che criticare Taylor Swift è stata : “La peggior decisione della mia carriera” : Non vuole più essere "il cattivo del pop" The post Diplo ha ammesso che criticare Taylor Swift è stata: “la peggior decisione della mia carriera” appeared first on News Mtv Italia.

Alberto e Giordana insieme - lui le fa una dedica speciale : “La mia piccola” : Giordana e Alberto news: i due cantanti si ritrovano a Portofino Alberto e Giordana di Amici vengono spesso invitati insieme in occasione di alcuni eventi. Questa volta hanno cantato a Portofino, deliziando il pubblico con meravigliose performance. Non solo stima reciproca, ma anche un’amicizia che si rafforza sempre più: ogni volta i due trovano l’occasione […] L'articolo Alberto e Giordana insieme, lui le fa una dedica ...

Tony Arbolino Moto3 - GP Olanda 2019 : “La gara più bella della mia vita. Non voglio pensare al Mondiale” : Tony Arbolino si laurea nell’Università del Motociclismo di Assen (Olanda) e concede il bis dopo il successo del Mugello. Il centauro italiano ottiene infatti il secondo successo stagionale nel Mondiale 2019 di Moto3 e torna prepotentemente in corsa per il campionato, visto il 12° posto di Aron Canet, attuale leader. Una prestazione di grande intelligenza tattica quella del pilota della Honda (VNE Snipers), che ha saputo interpretare tutti ...

“La strada dell’economia circolare è già tracciata” : “La strada è tracciata ed è chiara. Con un fatturato di 88 miliardi di euro e oltre 575mila lavoratori impiegati, nel nostro Paese l’economia circolare è un processo ormai avviato e che già da molti anni ci vede fra i primi in Europa, per innovazione, per performance, per soluzioni“. Così Salvatore Micillo, sottosegretario all’Ambiente, in occasione di EcoForum, la Conferenza Nazionale sull’economia circolare dei ...

Italia Under 21 - Di Biagio lascia : “La mia esperienza finisce qui - non è stato un fallimento” : La notizia era nell’aria da giorni, ora è stata resa ufficiale dal diretto interessato: Gigi Di Biagio lascia la guida dell’Italia Under 21. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico in una conferenza stampa indetta all’Admiral Hotel di Zola Predosa, a Bologna: “Dal primo luglio non sarò più allenatore. La mia esperienza finisce qui. Ringrazio tutti, da Sacchi, Abete, a Viscidi, che mi ha dato l’opportunità di ...