La Juventus potrebbe incontrare il procuratore di Neymar in Cina

Juventus - si lavora in uscita : Paratici atteso a Londra - potrebbe vendere Kean e Perin : Adesso alla Juventus è il momento di vendere, infatti dopo i tanti colpi in entrata, l'ultimo quello del difensore de Ligt, molto costoso, ma con allo stesso tempo la consapevolezza di aver preso il miglior 1999 in difesa in circolazione. Ora c'è da pensare a far cassa, molti i giocatori che sono sul mercato perché fuori dal progetto, altri che potrebbero partire se arrivassero offerte veramente importanti. Nelle prossime ore Paratici volerà in ...

La Juventus starebbe pensando ad alcune uscite : Matuidi potrebbe partire : La Juventus, in questi giorni, sta lavorando soprattutto sulle uscite. Uno dei nomi nella lista dei partenti pare sia quello di Blaise Matuidi. Il francese nel match contro il Tottenham è apparso un po' in difficoltà nei nuovi schemi di Maurizio Sarri, e proprio perché per caratteristiche non si adatterebbe al meglio al gioco del nuovo allenatore, il suo agente Mino Raiola sarebbe già al lavoro per trovagli una nuova sistemazione. Il campione ...

Juventus 19-20 - nella probabile formazione di Sarri Dybala potrebbe giocare in un 4-3-1-2 : Come giocherà la Juventus 2019-20? E quali saranno le prossime mosse di calciomercato dei bianconeri? Sono queste le domande che si pongono i tifosi della squadra campione d'Italia quando ormai manca un mesetto circa all'inizio del campionato. C'è da dire che finora la Juve è stata la regina incontrastata anche dei trasferimenti estivi, visto che è riuscita a portarsi a casa due centrocampisti di grande spessore come Rabiot e Ramsey, prendendoli ...

Juventus - secondo 'La Repubblica' potrebbe offrire 55 milioni di euro per Chiesa : La Juventus è pronta a disputare la sua seconda partita di International Champions Cup contro l'Inter, in un match molto particolare per il tecnico Antonio Conte, ex della partita. Dopo la sconfitta contro il Tottenham, Maurizio Sarri ha sottolineato la necessità da parte della Juventus di investire sul mercato su alcuni ruoli, così come allo stesso tempo sarà importante cedere gli esuberi, con una rosa che attualmente è di 27 ...

Juventus - Ronaldo e Sarri potrebbero aver discusso per la sostituzione del portoghese : La Juve era in azione nell'amichevole pre-campionato domenica pomeriggio contro il Tottenham, con la Vecchia Signora che cercava un esordio vincente sotto la guida di Maurizio Sarri. Ronaldo è stato scelto nell'undici iniziale bianconero, essendo schierato sul lato sinistro in un attacco a tre punte con Mario Mandukic e Federico Bernardeschi. La partita tra Juventus e Tottenham è terminata 2-3 per gli inglesi, con Ronaldo e Gonzalo Higuain che ...

Calciomercato Juventus - Dybala : possibile incontro con lo United - Matuidi potrebbe restare : Il Calciomercato della Juventus inizia a guardarsi in casa per capire come sviluppare le prossime mosse in uscita. Dopo i grandi acquisti già arrivati a Torino qualcuno potrebbe essere sacrificato. Incerto è al momento il futuro di Paulo Dybala che continua ad essere nel mirino del Manchester United, in programma ci sarebbe anche un incontro. Sembrava fuori dai giochi Blaise Matuidi ma la situazione intorno al francese sembra stia cambiando ...

Juventus : secondo Virgilio l'acquisto di De Ligt potrebbe portare alla cessione di Bonucci : La Juventus, dopo l'ufficializzazione di De Ligt, è pronta a cedere qualche suo giocatore, considerando che attualmente la rosa bianconera è formata da 27 calciatori e la lista Champions League permette di registrare 23 giocatori. Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino: si va da Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Khedira e Matuidi mentre nel settore avanzato chi rischia maggiormente la cessione sono Higuain e ...

Formazione Juventus 2019-2020 - incognita terzino destro : Cancelo potrebbe partire : La Formazione della Juventus 2019-2020 sta prendendo sempre più forma. Del resto la società è quella che si è mossa meglio e con largo anticipo tra le big. Si è già portata a casa due grandi centrocampisti come Rabiot e Ramsey, riuscendo a fargli vestire la casacca bianconera ingaggiandoli a parametro zero. Ma non solo, visto che dopo gli approdi di Luca Pellegrini e Gigi Buffon (per il portiere si tratta di un gradito ritorno) la Juventus è ...

Calciomercato Juventus - potrebbe saltare il trasferimento di Perin al Benfica : i motivi : potrebbe saltare il trasferimento di Mattia Perin dalla Juventus al Benfica. Il portiere italiano – secondo quanto riferisce il sito di Record – non avrebbe superato le visite mediche. Perin è arrivato a Lisbona nella giornata di ieri dopo che il Benfica aveva trovato l’accordo con la Juve per circa 15 milioni di euro. Reduce da una stagione travagliata e da un infortunio alla spalla, il 26enne Perin dovrebbe essere ...

Calciomercato Juventus : Icardi potrebbe arrivare dopo ferragosto : Conclusa la telenovela Matthijs de Ligt, il Calciomercato della Juventus si proietta su Mauro Icardi. Il calciatore argentino lascerà l’Inter che lo ha ormai messo ai margini. I bianconeri, secondo l'edizione online di Tuttosport, sono la squadra più vicina all’attaccante. Il quotidiano piemontese parla di “tavola già apparecchiata”. Ma perché la trattativa non è ancora entrata nel vivo? Due i motivi principali, le cessioni e una strategia ...

FIFA 20 : La Juventus potrebbe essere esclusa dal roster ufficiale : Da pochi istanti Konami ha annunciato una partnership esclusiva con il club italiano della Juventus. Nel comunicato ufficiale divulgato dalla società giapponese è presente una descrizione inequivocabile: ” La Juventus, la squadra più dominante in Italia nell’ultimo periodo, diventerà partner ufficiale di KONAMI. L’accordo permetterà di avere i campioni italiani in esclusiva in... Source

Calciomercato Juventus : De Ligt potrebbe essere presentato giovedì - caos Icardi : Il Calciomercato della Juventus viaggia spedito. I bianconeri, oggi, potrebbero accogliere Mathijs de Ligt che andrebbe a rinforzare la difesa di Sarri. A confermare la notizia è la prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Sta invece diventando un vero e proprio giallo la situazione di Mauro Icardi. Il Napoli alza il pressing, anche perché rischia di non riuscire ad arrivare a James Rodriguez, Paratici aspetta il momento giusto per ...

Juventus - Semedo potrebbe essere un'idea di mercato per rinforzare la difesa : Queste, per la Juventus, sono ore molto calde sul fronte mercato. Infatti la dirigenza bianconera starebbe sistemando gli ultimi dettagli per definire l'affare Matthijs De Ligt. Dopo aver siglato gli accordi sulle formule di pagamento, il giocatore raggiungerà Torino mentre si è in attesa dell'ok definitivo affinché il difensore possa svolgere le visite mediche già nella mattinata di domani. Ma la Juve è sempre molto attenta alle occasioni di ...

Juventus - De Ligt potrebbe sostenere le visite mediche martedì mattina : La trattativa fra la Juventus e l'Ajax per Matthijs De Ligt sembra essere alle battute finali. Il difensore classe '99 non è partito per il ritiro in Austria e il club olandese ha comunicato che il giocatore è in procinto di un possibile trasferimento. Proprio questo trasferimento potrebbe definirsi nel giro di poche ore. Infatti, stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, Matthijs De Ligt potrebbe arrivare a Torino lunedì sera e martedì ...