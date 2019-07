Juventus | UFFICIALE | ecco la seconda maglia | bye bye tradizione -FOTO

Juventus - offerta-choc per Neymar al Psg : ufficiale - caccia aperta al fenomeno brasiliano : Qualche giorno fa sembrava soltanto una suggestione. Ora, invece, pare esserci della "ciccia": la Juventus, un anno dopo Cristiano Ronaldo, è sulle tracce di Neymar. La bomba viene rilanciata da El Mundo Deportivo, secondo cui il club bianconero avrebbe offerto al Paris Saint Garmain Paulo Dybala, o

Ufficiale - De Ligt alla Juventus : 75 milioni all’Ajax - 10 - 5 a Raiola : And the winner is: Mino Raiola. Boato della folla e applausi peraltro scanditi veramente ieri a Torino. L’agente di origini campane si conferma grande e assoluto protagonista del calciomercato internazionale. Raiola è il vero vincitore dell’operazione De Ligt alla Juventus. Ha spinto il club di Agnelli a spendere 75 milioni netti per l’acquisito del 19enne difensore centrale – divisi in cinque rate – e ha ritagliato ...

Juventus - ufficiale l’acquisto di Matthijs De Ligt : i dettagli dell’operazione nel comunicato dei bianconeri : Matthijs De Ligt è un nuovo calciatore della Juventus: il giocatore ha firmato un contratto quinquennale. L’acquisto è stato ufficializzato dai bianconeri e dall’Ajax tramite un comunicato ufficiale Finalmente è arrivata l’ufficialità: Matthijs De Ligt è un nuovo calciatore della Juventus. Il difensore olandese, dopo le visite mediche di rito, ha posto la sua firma sul contratto che lo legherà ai Campioni d’Italia ...

Calciomercato Juventus : Ufficiale l’arrivo del trequartista del Lione : Calciomercato Juventus: come comunicato dalla società francese sul proprio sito web è Ufficiale l’acquisto di Hamza Rafia dal Lione. Il trequartista classe 1999 con il doppio passaporto francese e tunisino, che si è contraddistinto per le proprie doti tecniche e realizzative nella Uefa Youth League, mettendo a referto tre gol e quattro assist in otto […] More

Calciomercato Juventus - ufficiale l’arrivo di Rafia dal Lione : può costare fino a 5M : La Juventus acquista Hamza Rafia dal Lione: il classe 1999 sarà pagato 400mila euro, ma potrà costare fino a 5 milioni con i bonus.“powered by Goal”Non solo prima squadra: la Juventus rinforza anche l’Under 23 per il prossimo campionato di Serie C. È infatti ufficiale l’arrivo di Hamza Rafia dal Lione.Il trequartista classe 1999 andava in scadenza di contratto e ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Lione prima ...

FIFA 20 : Comunicato Ufficiale di EA Sports sull’esclusione della Juventus : La fine della partnership tra EA Sports e Juventus Football Club avrà i seguenti effetti in FIFA 20 e nelle future Stagioni di FIFA Mobile: Il Piemonte Calcio sarà una nuova squadra utilizzabile in FIFA 20 con un logo e un kit personalizzati nella modalità Kick-Off, Carriera e EA Sports VOLTA Football. Piemonte Calcio avrà i nomi dei giocatori reali in FIFA 20 e FIFA 20 Ultimate Team. L’. Source

FIFA 20 : La Juventus potrebbe essere esclusa dal roster ufficiale : Da pochi istanti Konami ha annunciato una partnership esclusiva con il club italiano della Juventus. Nel comunicato ufficiale divulgato dalla società giapponese è presente una descrizione inequivocabile: ” La Juventus, la squadra più dominante in Italia nell’ultimo periodo, diventerà partner ufficiale di KONAMI. L’accordo permetterà di avere i campioni italiani in esclusiva in... Source

De Ligt Juventus : l’Ajax conferma sul proprio sito ufficiale la partenza : De Ligt Juventus – ci siamo. La conferma dal sito web ufficiale della società olandese. Il sito ufficiale dell’Ajax conferma che Matthjis De Ligt non partirà per il ritiro in Austria e motiva così le cause della mancata convocazione per la partenza: “”Matthijs de Ligt non ha viaggiato con la squadra alla volta dell’Austria a […] More

Juventus - UFFICIALE l’acquisto di Romero : i dettagli del contratto : Juventus – Cristian Gabriel Romero alla Juventus: il club bianconero ha ufficializzato l’acquisto del difensore argentino al Genoa, con i rossoblu che continueranno a disporre del calciatore in prestito. Agentino che rimarrà un’altra stagione a Genova per poi raggiungere l’armata di Sarri a Torino fra un anno. Ottimo colpo in prospettiva, difesa bianconera che con […] More

Calciomercato Juventus : ufficiale una cessione. Il comunicato del club : Calciomercato Juventus: Romero va al Genoa in prestito. Si riporta di seguito il comunicato ufficiale del Genoa Footbal club, con il quale viene ufficilizzata la cessione del difensore argentino Romero a titolo temporaneo dalla Juventus : Calciomercato Juventus: ufficiale la cessione del difensore “Un incontro con i vertici dell’Associazione Italiana Calciatori rappresentata dal presidente Tommasi, […] More

Juventus - UFFICIALE : Buffon atto secondo! “Bentornato a casa - Gigi” : Buffon Juventus- La Juventus ha ufficializzato il ritorno a casa di Gigi Buffon. Dopo le visite mediche di questa mattina, i bianconeri hanno comunicato l’ufficialità dell’operazione. Buffon Juventus, UFFICIALE: ecco il comunicato del club Dopo un anno di lontananza da Torino, Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus, siglando un accordo sino al 30 giugno 2020. Era il […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: Buffon atto secondo! ...

Calciomercato Juventus – Ufficiale l’arrivo di Demiral dal Sassuolo : cifre e dettagli dell’affare : La Juventus annuncia l’arrivo di Merih Demiral dal Sassuolo: il difensore turco si trasferisce in bianconero per 18 milioni di euro Non sarà Matthijs De Ligt, ma la Juventus ha comunque un nuovo giovane difensore pronto a dare il cambio a Bonucci e Chiellini. La società bianconera, tramite un comunicato Ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Merih Demiral dal Sassuolo per una cifra vicina ai 18 milioni di euro, pagabili in 4 anni: ...

Juventus - UFFICIALE : preso Demiral dal Sassuolo - cifre e dettagli -FOTO- : Juventus – Il suo arrivo era nell’aria: ora Merih Demiral è un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha infatti ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del difensore turco proveniente dal Sassuolo. Il difensore turco, dopo la parentesi con il Sassuolo della scorsa stagione, è pronto al grande balzo in avanti con la Vecchia Signora. Adesso potrà andare a formare una […] More