Juve | l' entourage di Dybala smentisce che voglia lasciare il club

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Lantus vanta una rosa il cui reparto offensivo in questo momento risulta affollato, con ben quattro centravanti: Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Pauloe Moise Kean. Il Pipita e il croato sarebbero i designati principali ala Vecchia Signora ma solo nei piani della dirigenza, perché entrambi vorrebbero rimanere in bianconero, tanto che indiscrezioni della stampa sportiva avrebbero prospettato le cessioni della Joya e del classe 2000. Quest'ultima notizia è stata supportata da voci provenienti dall’Argentina, in base alle quali l’del numero 10 bianconero non sarebbe stato restio ad un trasferimento dell'assistito in cuicon le stesse ambizioni della. La smentita dell'agente diOggi il Corriere dello Sport ha riportato la smentita del fratello-agente del giocatore Mariano: l'ex Palermo, come avrebbe sempre detto, sarebbe intenzionato a ...

romeoagresti : #Juve, nuovi contatti con l’entourage di #Khedira: i bianconeri vogliono velocizzare questa partenza ?????? ??… - FcInterNewsit : GdS - Darmian alla Juve se va via Cancelo, ma Ausilio non ha mollato i rapporti con l'entourage - Damiananoir : RT @NoNameAgency_: In settimana potrebbe esserci il famoso incontro tra la #Juventus e l'entourage di #Neymar. Aprire una trattativa resta… -