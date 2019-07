“JOKER” in anteprima mondiale alla Biennale di Venezia 2019

Fonte : hynerd

(Di giovedì 25 luglio 2019) Ladiha annunciato nella conferenza stampa odierna che, l’atteso standalone originale diretto dal regista candidato all’Oscar® Todd Phillips (“Borat”, la trilogia “Una notte da leoni”) e interpretato dal 3 volte candidato all’Oscar® Joaquin Phoenix (“The Master”, “Quando l’amore brucia l’anima”, “Il Gladiatore”), sarà presentato in concorso e in76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di. “Joker”, che arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 3 ottobre, è incentrato sulla figura dell’iconico villain …

angy25_ : RT @comingsoonit: #Joker, l'attesissimo film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix nei panni dell'iconico personaggio sarà in concorso alla… - IlContiAndrea : #Joker con Joaquin Phoenix e Robert De Niro sarà presentato a #Venezia76 in anteprima mondiale e in concorso. Nelle… - ingerstardust : Joker in anteprima mondiale, nonché in concorso a Venezia! -