Italia-Ungheria oggi | Mondiali pallanuoto 2019 | orario d’inizio e come vedere in tv e

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il grande giorno è arrivato:si giocheranno le semifinali deidi, che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud. Il Settebello, ritornato tra le prime quattro al mondo quattro anni dopo la rassegna di Kazan 2015 grazie alla vittoria di misura sulla Grecia nei quarti, affronterà l’, che tra mille polemiche ha superato, sempre di misura, l’Australia. La gara odierna avrà inizio alle 11.30 orana. La sfida vale non solo l’ingresso in finale, ma anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, e sarà trasmessa in tv in chiaro su Raidue ed in streaming gratuito su RaiPlay, mentre FINA TV, in streaming in abbonamento, mostrerà per intero il torneo. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della semifinale del Settebello. Di seguito il programma completo della gara di, giovedì 25 luglio, con l’no della ...

