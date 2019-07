Italia-Spagna | Finale Mondiali pallanuoto 2019 | quando si gioca? Data | programma | orario

Italia-Spagna - Finale Mondiali pallanuoto 2019 : data - programma - orari e tv : L’Italia ha battuto l’Ungheria per 12-10 ed ha raggiunto due traguardi importantissimi: la qualificazione olimpica a Tokyo 2020 ed il pass per la Finale del Mondiale 2019 di pallanuoto maschile. Gli azzurri hanno compiuto un’impresa fantastica ed ora si apprestano ad affrontare la Spagna nell’atto conclusivo della rassegna iridata, con la possibilità di tornare sul gradino più alto di un Mondiale per la prima volta dopo ...

In Spagna tutti scrivono della tensione Ronaldo Sarri per la sostituzione - in Italia nessuno : La notizia, come ben sanno i lettori del Napolista, l’ha riportata questa mattina il quotidiano catalano Sport che ha titolato nel paginone: “Alta tensione entra Cristiano y Sarri”. “El entrenador Italiano reemplazò al astro luso a falta de 27 minutos para el final y el atacante abandonò el campo con cara de poco amigos, llegando a intercambiar un par de comentarios nada amistosos con su nuevo tecnico”. L’articolo è corredato da ...

Video/ Spagna Italia U19 - 2-1 - : highlights e gol - azzurri out dagli Europei : Video Spagna Italia U19, risultato finale 2-1,: highlights e gol della partita, valida per la fase a gruppi degli Europei Under 19. azzurri fuori.

Basket - Europei Under 20 2019 : Israele piazza il bis a Tel Aviv - Spagna battuta in finale. Italia salva - resta in Division A : Va per la seconda volta consecutiva a Israele il titolo europeo Under 20. La formazione allenata da Ariel Beit-Halahmy ha superato nell’ultimo atto la Spagna con il punteggio di 92-84, ripetendo così il successo ottenuto un anno fa a Chemnitz, in Germania. La terza posizione va alla Germania, che toglie per il secondo anno di fila il podio alla Francia, questa volta per 73-65. La finale si gioca sul filo dell’equilibrio per tutti i ...

Diretta/ Italia Spagna Under 19 - risultato finale 1-2 - streaming tv : azzurri fuori! : Diretta Italia Spagna Under 19 streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Yerevan, ultima sfida nel gruppo A agli Europei 2019.

Europeo Under 19 - l’Italia perde con la Spagna e saluta il torneo : Niente da fare per l’Italia Under 19. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Portogallo e la vittoria contro l’Armenia, serviva un altro successo e invece arriva una sconfitta. Azzurrini sconfitti per 2-1 nella terza e ultima giornata del girone A. Non basta all’Italia il gol di Merola al 35′, nella ripresa un autorete di Gavioli e un rigore trasformato da Abel Ruiz regalano la vittoria e la qualificazione ...

DIRETTA/ Italia Spagna Under 19 - risultato 0-0 - streaming video e tv : si gioca! : DIRETTA Italia Spagna Under 19 streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Yerevan, ultima sfida nel gruppo A agli Europei 2019.

DIRETTA Italia Spagna UNDER 19/ Streaming video e tv : gli ultimi precedenti : DIRETTA ITALIA SPAGNA UNDER 19 Streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Yerevan, ultima sfida nel gruppo A agli Europei 2019.

L'Italia piace ai turisti stranieri - più di Francia e Spagna : La spesa dei turisti stranieri in Italia, nel 2018, ha raggiunto quota 41,7 miliardi, con un incremento del 6,5%. E' uno dei dati che sono emersi

Italia-Spagna Under19 - Europei 2019 : data - programma - orario e tv : Sabato 20 luglio si concluderà la fase a gironi per il Gruppo A degli Europei Under 19 di calcio: l’Italia si giocherà il tutto per tutto nello scontro contro la Spagna, che precede gli azzurrini di un punto. Per accedere alla semifinale bisogna vincere, altrimenti la selezione italiana sarà terza, per via della sconfitta all’esordio col Portogallo e della successiva vittoria contro l’Armenia padrona di casa. Di seguito il ...

Calcio - Europei Under 19 2019 : Italia-Armenia 4-0. Riscatto immediato degli azzurrini - sfida con la Spagna per la semifinale : Successo ampio e senza discussioni per la Nazionale Italiana nella seconda partita della fase a gironi degli Europei Under 19 2019. La formazione allenata da Carmine Nunziata si è imposta con un netto 4-0 sui padroni di casa dell’Armenia riscattando il traumatico esordio contro il Portogallo e rilanciando le proprie ambizioni di accesso alla semifinale. Grazie al pareggio infatti tra la compagine lusitana e la Spagna, agli azzurrini ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia sesta beffata dalla Spagna - Linda Cerruti sesta nel libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per le prossime gare di Nuoto sincronizzato 13.04: Si confermano le tre nazioni sul podio del tecnico nel Solo libero con il cambio della protagonista assoluta che qui è la russa Svetlana Romashina che si aggiudica l’oro, argento, l’ennesimo in carriera, per la spagnola Ona Carbonell e bronzo per la giapponese Yukiko Inui, quarta ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali Gwangju 2019 : Russia stellare nei preliminari del libero - Italia sesta beffata dalla Spagna : Nella prima mattinata Italiana è andato in scena allo Yeomju Gymnasium di Gwangju il preliminare della prova a squadre del libero di questi Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 dove ventisette nazioni hanno cercato l’accesso alla fase finale che si disputerà venerdì a mezzogiorno Italiano. La formazione Italiana formata da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Alessia Pezone ...

