Inter e Milan si rinnovano in campo | Conte e Giampaolo guideranno la rivoluzione milanese

Calciomercato 23 luglio martedì : Correa è del Milan. Juve-Neymar - il sogno continua. Inter-Lukaku - si complica : Calciomercato 23 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 23 luglio. JUVENTUS– Dopo aver definito l’affare De Ligt con l’Ajax, la Juventus potrebbe aprire alla clamorosa occasione targata Neymar. Il brasiliano, in uscita dal PSG, potrebbe decidere di aprire concretamente ai bianconeri. Come riportato da “Mundo Deportivo”, l’entourage del giocatore potrebbe incontrare Paratici nel […] L'articolo ...

Calciomercato lunedì 22 luglio : Inter - accelerata Lukaku. Milan - Correa più Demiral. Juve - Higuain resta? : Calciomercato 22 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 22 luglio. Inter– Dopo la sfuriata targata Antonio Conte, i nerazzurri sarebbero pronti ad immergersi totalmente sul fronte mercato. Lukaku resta il primo obiettivo di Antonio Conte e il giocatore sarebbe pronto ad aprire concretamente al suo trasferimento in nerazzurro. 85 milioni la richiesta dello […] L'articolo Calciomercato lunedì 22 luglio: Inter, accelerata ...

International Champions Cup : un buon Milan non basta - vince il Bayern per 1-0 : Era solo un’amichevole estiva ma già si è intravisto quello che potrà essere il Milan del futuro. I rossoneri escono sconfitti dal loro primo appuntamento nell’International Champions Cup. Finisce 1-0 per il Bayern Monaco con la rete firmata da Goretzka, ma dal match emergono dati positivi per mister Giampaolo. Un buon Milan che crea tanto, con una squadra corta e attenta in fase difensiva e che viene punita dall’unico svarione concesso ai ...

Calciomercato Inter - Politano potrebbe lasciare Milano : sarebbe nel mirino della Roma : L'Inter è pronta a disputare la seconda partita di International Champions Cup contro la Juventus, dopo la sconfitta per 0-1 subita contro il Manchester United. A tenere banco, però, erano state le parole rilasciate da Antonio Conte alla vigilia del match con i Red Devils. Il tecnico salentino ha chiesto un'accelerata sul mercato in modo da avere al più presto a disposizione i rinforzi a lui promessi. Il successivo vertice con la proprietà lo ...

Da Milano – Icardi - Inter pronta a fare uno sconto al Napoli per non darlo alla Juve! : Inter, caso Icardi Il Giornale si sofferma sulla situazione Icardi ne parla Gianni Visnadi. Ecco quanto si legge sul quotidiano. Il centro dell’estate nerazzurra è Mauro Icardi: senza i soldi della sua cessione, tutto diventa più difficile. L’Inter vuole 70 milioni. Chi può o pensa di pagarli? Non la Juventus, seduta sulla riva del Po ad aspettare che le polemiche milanesi gli consegnino il centravanti a prezzo di saldo ...

International Champions Cup - esordio del Milan con il Bayern Monaco. Rossoneri in salita - a 4.75 su Sisal Matchpoint : Tocca al nuovo Milan di Giampaolo esordire nella International Champions Cup. I Rossoneri iniziano subito con il botto, affrontano infatti il Bayern Monaco, reduce dalla netta vittoria per 3-1 sul Real Madrid nell’ultima gara della competizione. Un match che ha il sapore di un calcio d’altri tempi e che per i Rossoneri è da subito in salita visto che il Bayern sembra già in condizione: gli esperti di Sisal Matchpoint infatti, favoriscono i ...

International Champions Cup - i convocati di Juventus e Milan : Iniziano i primi test probanti della stagione per Juventus e Milan, che a breve esordiranno in International Champions Cup. Sarri e Giampaolo hanno da poco diramato la lista ufficiale dei convocati. Rimangono a Torino per proseguire i rispettivi programmi di recupero Mattia Perin, Douglas Costa, Sami Khedira, Marko Pjaca e Aaron Ramsey. Non parte per l’Oriente neanche Giorgio Chiellini che accusa un lieve fastidio al polpaccio ...

Inter e Milan al lavoro su San Siro : contattati sei architetti : Inter e Milan vogliono accelerare sul tema stadio. Agosto infatti potrebbe essere già il mese di selezione dello studio di architetti che poi dovrà occuparsi della progettazione definitiva del nuovo impianto. Come riporta il Corriere della Sera, le due società si sono già infatti mosse per quanto riguarda la ricerca degli architetti: sarebbero sei gli studi […] L'articolo Inter e Milan al lavoro su San Siro: contattati sei architetti è ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il punto sul Milan - nuovo obiettivo dell’Inter - per Perin è un ‘ni’ : IL punto SUL Milan – Milan beffato finora sul mercato. Dopo aver cercato Mancini e Kabak, obiettivi sfumati ed aver quasi perso Veretout, i rossoneri provano a rifarsi andando su altri obiettivi. All’inizio della prossima settimana dovrebbe firmare Ismael Bennacer. Il condizionale è d’obbligo visti i precedenti, ma l’algerino potrebbe mettere nero su bianco dopo la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. Il Milan vuole inserire ...

Lega - Meranda in caserma a Milano per l'Interrogatorio : «Non posso dire niente» : L'avvocato Gianluca Meranda è arrivato nel pomeriggio alla caserma della Guardia di Finanza di via Filzi a Milano, dove è già stato ascoltato nei giorni scorsi dai pm...

Milan e Inter - caccia a un partner per il nuovo stadio : partner nuovo stadio Milano – Presentato il progetto di fattibilità per un nuovo stadio nell’area di San Siro, Milan e Inter guardano ora all’aspetto operativo, per il quale serve prima l’ok definitivo del Comune di Milano. Comune che deve decidere sia sul nuovo impianto, sia sull’opportunità di demolire il “Giuseppe Meazza”, con uno sguardo sempre […] L'articolo Milan e Inter, caccia a un partner per il nuovo stadio è stato ...