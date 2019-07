Infrastrutture : Belluno - dal Cipe 8 mln per nuova stazione di Calalzo : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Nell’ambito dell’aggiornamento 2018 – 2019 del Contratto di programma Mit - Rfi 2017 – 2021, il Cipe in data 24 luglio 2019 ha approvato, fra l’altro, il finanziamento pari ad 8 milioni di euro per la completa ristrutturazione della stazione ferroviaria di Calalzo, ter

Infrastrutture : Belluno - dal Cipe 8 mln per nuova stazione di Calalzo (2) : (AdnKronos) - L’intervento prevede la completa ristrutturazione ed ammodernamento della stazione, dotandola di nuovi servizi e funzionalità e creando un vero polo di intercambio fra mezzo ferroviario, autobus, auto privata e bici. Infatti, da Calalzo partono i mezzi di Dolomiti bus per servire non s