Fonte : laprimapagina

(Di giovedì 25 luglio 2019) Sato Crisà – pittura, Francesca Di Chiara – pittura, Giovanni Russo – Ceramica, 28 Luglio 2019, ultima Domenica del mese

lucianonobili : E anche quest’anno all’inaugurazione della #festadellUnita di Roma non è venuto nessuno. #tuttaunaltraRoma - blogstreetnews : [Fonte: laprimapagina_it] Inaugurazione della collettiva d’Arte WIND OF SICILY - Spainnappiers : RT @Morenozagor: Oggi 25 luglio appuntamento nel tardo pomeriggio a Cesenatico per l'inaugurazione della mostra 'Zagor e il mare'. https:… -