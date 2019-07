In anteprima europea Bare Existence | il film di denuncia sulla scomparsa degli orsi

(Di giovedì 25 luglio 2019) Sono passati dieci anni, da quando l‘orso polare è stato inserito nella lista delle specie protette a rischio di estinzione, ma nulla di significativo è stato fatto per proteggerlo. Proprio quest’anno, nella giornata mondiale a loro dedicata, il WWF ha diramato i preoccupanti dati secondo i quali la presenza dell’animale simbolo dell’ambiente polare è destinata a ridursi del 30% nei prossimi cinque anni. Inal Cervino CineMountain arriva ildi, di Max Lowe, scrittore, regista e fotografo, collaboratore di spicco del National Geographic con la passione per l’esplorazione delle grandi distese del pianeta, grazie all’influenza di due grandi alpinisti americani: suo padre Alex Lowe (ucciso da una valanga sullo Shishapangma) e il suo patrigno, Conrad Anker. Nel documentario Lowe segue gli scienziati della Polar Bear International nella loro ...

