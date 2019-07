Il vero uomo non mangia l' affettato

verona - uomo trovato ustionato e tumefatto alla stazione di Villafranca : è gravissimo : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato tra la notte di domenica e oggi, lunedì 8 luglio, alla stazione di Villafranca di Verona, località dell'omonima provincia veneta. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il macchinista di un treno ha avvistato un uomo che giaceva sul bordo della banchina di uno dei binari dello scalo ferroviario. Sul suo corpo sono stati trovati segni di bruciature e tumefazioni varie, le quali ...

L’uomo del giorno - Osvaldo Bagnoli : l’artefice dello scudetto del verona : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Osvaldo Bagnoli, il mago della Bovisa che portò lo scudetto a Verona. Buona carriera da mezzala, specialmente nel Milan con cui vinse il campionato del 1956-57. Tre stagioni a Verona, due all’Udinese, tre al Catanzaro, tre alla Spal e infine cinque stagioni di fila nel Verbania. Iniziò poi la sua carriera da allenatore: da ...

verona - uomo stroncato da colpo di calore : Marco Della Corte Un uomo è morto stroncato da un colpo di calore letale a Mozzecane, in provincia di Verona, intervenuti i sanitari del Suem 118, altra vittima a Milano Un uomo è morto a Mozzecane (Verona). A stroncarlo è stato un grave colpo di calore. Intervenuti i sanitari del Suem 118 che, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a salvare la vittima. Al momento, non è dato sapere se l'uomo soffrisse di particolari patologie ...

Bianca Guaccero : "Non c'è nessun uomo nella mia vita ma va bene così. Sono davvero serena" : Bianca Guaccero, dopo una stagione televisiva che l'ha vista come protagonista nelle vesti di conduttrice di Detto Fatto, il programma andato in onda su Rai 2, ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, si è goduta una meritata vacanza in quel di Formentera, ogni anno, meta estiva ambitissima da vip e non.L'attrice e conduttrice pugliese, per rilassarsi al 100%, ha deciso di staccarsi momentaneamente anche dalla figlia Alice e di condividere la ...

Uomini e donne - il colpo di scena : Pamela Prati tronista a caccia di un uomo vero : Pamela Prati tronista a settembre? L'idea sarebbe geniale. Il settimanale vero recita: “Pamela: sul trono di Uomini e donne in cerca di un amore… in carne e ossa!”. Il riferimento ovviamente è a Mark Caltagirone, che abbiamo scoperto ormai da settimane essere inesistente. La rivista ha parlato di

Francesca Cipriani : “Matteo Salvini? E’ vero uomo. Mi ha provocato uno scombussolamento. E non mi ha mai guardato il seno” : “Finalmente l’ho conosciuto è stato molto bello: mi sono congratulata con lui, per le sue idee, il mio sogno è che diventi sindaco di Milano”. A parlare così è Francesca Cipriani che usa queste parole ‘al miele’ per descrivere il suo primo incontro con il ministro Matteo Salvini. La showgirl è intervenuta durante la trasmissione Un giorno da Pecora, su Rai Radio1, e ha raccontato di aver incrociato il leader ...

Pepe Reina : “Gattuso uomo vero - il Milan è in buone mani” : E’ stato il suo allenatore al Napoli, Maurizio Sarri, fresco vincitore dell’Europa League e vicino secondo tanti alla panchina della Juve. Ha parlato di questo, il portiere del Milan Pepe Reina, ma anche degli addii di Gattuso e Leonardo. Ecco le sue parole a Sky. “Dobbiamo aspettare, non possiamo fare altro, per il bene del Milan mi auguro che le scelte siano quelle giuste, noi dobbiamo sempre mettere a disposizione il ...

Milan - Donnarumma saluta Gattuso : “Grazie mister - uomo vero” : Messaggi d’affetto, dopo l’addio. Gattuso non è più l’allenatore del Milan, è arrivato il ringraziamento da parte del portiere Gigio Donnarumma. Questo il messaggio via Instagram del giovane calciatore rossonero. “Grazie mister uomo vero, leale e diretto. E’ stato un privilegio. Ti abbraccio come hai fatto tu tante volte con me. In bocca al lupo“. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME ...

Davvero l’uomo di Neanderthal è stato sterminato dai raggi Uv? : (foto: Getty Images) Poche ore fa i media italiani hanno dato risalto a uno studio del Cnr-Ismar di Bologna e dell’Università della Florida che espone una nuova teoria sull’estinzione dell’uomo di Neanderthal, attribuendone la causa al cosiddetto Evento di Laschamp, un’importante cambiamento nel campo magnetico terrestre avvenuto circa 41 mila anni fa (in concomitanza proprio con la scomparsa dei nostri lontani cugini) ...

verona : ad Albaredo uomo trovato morto in casa - si pensa al suicidio : Verona, 28 mag. (AdnKronos) - Un uomo è stato trovato cadavere nella sua casa ad Albaredo d'Adige, nel veronese, questa mattina. L'uomo, pensionato, è un ex imprenditore agricolo. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Legnago potrebbe trattarsi di suicidio. Rilievi sono in corso da parte

Gattuso via dal Milan - la figlia di Ancelotti lo difende : “Uomo vero” : Tantissimi anni insieme al Milan, uno da allenatore e l’altro da calciatore. Adesso, il secondo è diventato un avversario del primo in panchina, ma l’amicizia e la stima reciproca rimangono. Rino Gattuso non è più l’allenatore del Milan, squadra di cui è stato allenatore per anni sotto la guida di Carlo Ancelotti. La figlia di quest’ultimo, Katia, dopo la notizia di oggi della separazione tra le parti, si è ...