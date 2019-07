Il Segreto Anticipazioni 25 luglio 2019 | Julieta viene violentata ma Carmelo si vendica

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : previsto un salto temporale di 5 anni : Le puntate spagnole de Il Segreto che andranno in onda a partire da settembre 2019 sanciranno l'entrata in scena di nuovi personaggi, destinati a cambiare le dinamiche degli abitanti di Puente Viejo. A breve, infatti, la coppia protagonista dell'ultima stagione uscirà di scena dopo avere combattuto a lungo per raggiungere la felicità: dopo la morte di Antolina, Isaac ed Elsa diventeranno finalmente marito e moglie e decideranno di lasciare il ...

Il Segreto - anticipazioni fino al 2 agosto : Roberto si dichiara a Maria : Le anticipazioni de Il Segreto per le puntate che vanno dal 29 luglio fino al 2 agosto, come spesso accade, regalano clamorosi colpi di scena ed interessanti indiscrezioni per i numerosi appassionati questo sceneggiato spagnolo che va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5. Le puntate della prossima settimana non fanno eccezione: il cubano Roberto si dichiarerà con Maria, Elsa scatenerà la gelosia di Isaac a causa del suo avvicinamento al ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 25 luglio 2019 : anticipazioni puntata 2004 de Il SEGRETO di giovedì 25 luglio 2019: Antolina non riesce proprio più a sopportare di vivere a Puente Viejo e incontrare continuamente Elsa e Alvaro. Isaac è sempre più stanco di ascoltare le lamentele di Antolina. Julieta sembra essere sparita e, mentre tutta Puente Viejo si mobilita per trovarla, purtroppo i Molero l’hanno catturata e violentata! Carmelo lascia temporaneamente Adela per unirsi alle ricerche ...

Il Segreto Anticipazioni 25 luglio 2019 : I Molero violentano Julieta ma Carmelo la vendica : Julieta è stata catturata e violentata dai Molero. Carmelo scopre la terribile verità e decide di vendicarsi uccidendo Eustaquio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 luglio 2019 : Luciano scopre il Segreto di sua figlia : Luciano scopre che Nicoletta ha ripreso a frequentare Riccardo e va su tutte le furie, accusando Silvia di aver manipolato la loro figlia.

Il Segreto Anticipazioni : Don Anselmo lascerà Puente Vejo per un ritiro spirituale : Il Segreto, la soap spagnola più famosa del momento, durante i prossimi mesi vedrà l'abbandono (probabilmente non definitivo) di un personaggio storico: Don Anselmo, interpretato da Mario Martin. Il personaggio fa parte del cast della seguitissima telenovela sin dalla prima puntata e probabilmente la sua assenza si farà sentire molto. Nella puntata 2038, il sacerdote prenderà la decisione di lasciare Puente Vejo per un ritiro spirituale e Don ...

Anticipazioni Il Segreto : Faustino vuole delle informazioni su Fe : Le Anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto' svelano che ci saranno dei colpi di scena importanti nel paese di Puente Viejo. Alvaro, dopo aver valutato la richiesta di Carmelo, deciderà di accettare la proposta del sindaco diventando il nuovo medico. Antolina si impegnerà per allontanare Elsa dal marito e proverà a convincere Isaac della possibilità di una relazione tra Alvaro e la Laguna. Julieta non riuscirà a dimenticare la ...

Il Segreto Anticipazioni : DON ANSELMO lascia Puente Viejo!!! : Nei prossimi mesi di programmazione de Il Segreto, i telespettatori italiani dovranno salutare Don ANSELMO (Mario Martin): presente nella telenovela fin dall’esordio, il vecchio sacerdote deciderà di lasciare Puente Viejo al fine di concedersi un ritiro spirituale, ciò nel corso della puntata 2038. Don Berengario (Miguel Uribe), da quel momento in poi, dovrà così gestire la parrocchia in maniera solitaria… Il Segreto, news: ANSELMO non ...

Anticipazioni Il Segreto inizio agosto : Alvaro diventa il nuovo dottore di Puente Viejo : Alvaro Fernandez deciderà di stabilirsi definitivamente a Puente Viejo nel corso delle puntate de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 dal 29 luglio al 2 agosto. In tale periodo, infatti, il medico accetterà la proposta di Carmelo che gli chiederà di diventare il nuovo medico del paesino spagnolo. Ma il fatto porterà all'inevitabile opposizione di Antolina mentre Isaac tenterà di scoprire cosa nasconde il suo rivale in amore. Nel ...

Il Segreto - anticipazioni fino al 2 agosto : Elsa scatena la gelosia di Isaac : Le anticipazioni de Il Segreto per le puntate che vanno dal 29 luglio fino al 2 agosto, come di consueto, regalano interessanti indiscrezioni per tutti gli appassionati di questa telenovela pomeridiana spagnola trasmessa dal lunedì alla domenica su Canale 5. In particolare, le trame per la prossima settimana vedranno protagonista ancora una volta Elsa Laguna, alle prese con un forte interesse nei confronti del nuovo dottore di Puente Viejo, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 24 luglio 2019 : anticipazioni puntata 2003 de Il SEGRETO di mercoledì 24 luglio 2019: A Puente Viejo, tutti si attaccano a vicenda e Tiburcio cerca invano di riportare la pace… Carmelo è in ansia per le condizioni di salute di Adela, temendo di perderla… In paese si spettegola su Roberto, l’amico di Maria. Fernando è gelosissimo ma finge di non esserlo… A causa di Dolores, si parla male anche del dottor Alvaro. Ma Elsa mette subito a ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : arrivano 16 NUOVI ATTORI - tra cui… : Tantissimi NUOVI personaggi in arrivo nelle puntate spagnole de Il Segreto!!! Eh sì: nel corso della dodicesima stagione della telenovela di Antena 3, in partenza nelle prossime settimane, i telespettatori della Penisola Iberica dovranno familiarizzare con sedici volti inediti che caratterizzeranno le future vicende ambientate a Puente Viejo. Facciamo il punto della situazione… Il Segreto, spoiler spagnoli: Manuel Regueiro (ARTURO in Una ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Don Anselmo tenta il suicidio. Ecco perché... : Assalito dai sensi di colpa, il sacerdote di Puente Viejo vuole farla finita. I sui affezionati parrocchiani riusciranno ad impedire l'estremo gesto?

Criminal Minds 15 riparte dall’amore Segreto di JJ per Reid : prime anticipazioni dal cast : Criminal Minds 15, ultima stagione del procedural che segue le vicende di una squadra di profiler specializzati in servizio presso l'Unità di Analisi Comportamentale dell'FBI, ripartirà dalla rivelazione shock del finale della stagione precedente. Criminal Minds 14, oltre che col matrimonio di Rossi (Joe Mantegna), si era conclusa con la confessione - forse estorta, forse veritiera - di JJ (AJ Cook) che ha scioccato il pubblico dichiarando ...