Il nuovo governo di Boris Johnson

Il nuovo governo della Grecia vuole cancellare il “diritto di asilo universitario” : Cioè quella legge – unica in Europa, approvata dopo la fine della dittatura – che vieta alla polizia di entrare nelle università

Tav - nuovo scontro nel governo dopo incendi di Firenze. Salvini : “Serve un ‘sì’ alla Torino-Lione”. Di Maio : “No a strumentalizzazioni” : Entrambi i vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno lanciato la loro condanna per i fatti di Firenze, dove nella notte tra domenica e lunedì sono stati appiccati tre roghi in una cabina elettrica dell’alta velocità e in due ‘pozzetti’ nella zona della stazione di Rovezzano che hanno spaccato in due la viabilità ferroviaria italiana. Ma questi messaggi sono stati usati dai due leader di governo anche per ribadire le proprie posizioni ...

Pd : Faraone - 'nuovo Pd infastidito da mie battaglie contro governo e Salvini' : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - "Politicamente non posso pensare che l’obiettivo sia cancellare chi come me e come noi ha condiviso gli anni dei nostri governi dal partito. Fosse così sarebbe suicida prima che miope. Evidentemente al 'nuovo Pd' danno fastidio le battaglie che io ho fatto, ultima dell

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : nuovo vertice di Governo : Ancora in primo piano il tema dell’autonomia differenziata nella Scuola. Come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha convocato per venerdì prossimo, 19 luglio, alle ore 13, un nuovo vertice di Governo che includerà la discussione del delicatissimo tema che ha provocato una frattura tra i due partiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle. vertice di Governo venerdì 19 luglio: si ...

Pace fiscale - nuovo scontro nel governo. Lega la propone - no M5S : «Evasori in carcere» : Il fisco torna a dividere Lega e Movimento 5 Stelle. Mentre Bruxelles vede l'Italia nel 2019 quasi ferma, apprestandosi a confermare la previsione di un misero +0,1%, a Roma non è ancora...

Governo - in arrivo nuovo ministro Politiche Ue. Salvini : “Ho proposto il nome a Conte” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, assicura che la nomina del prossimo ministro per le Politiche europee è in arrivo: lo stesso leader della Lega ha proposto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il nome della persona che andrebbe a Bruxelles e che, per il momento, non è stato ufficializzato.

Grecia : S&P e Dbrs scommettono su nuovo governo - ‘può far crescere Paese’ (3) : (AdnKronos) – Secondo Stephanie Kelly, economista politico di Aberdeen Standard Investments, “il risultato delle elezioni greche è un esempio di politica populista che si conclude. Il Governo populista Syriza, eletto nel 2015 come reazione alla profonda crisi del debito dell’Eurozona e alle accuse di corruzione politica in Grecia, è stato rovesciato dal centro-destra New Democracy. Il nuovo Governo promette ...

Grecia : S&P e Dbrs scommettono su nuovo governo - ‘può far crescere Paese’ : Milano, 8 lug. (AdnKronos) – Agenzie di rating e analisti finanziari sono fiduciosi sulle prospettive della Grecia dopo la vittoria di Nuova Democrazia alle elezioni politiche del 7 luglio. Il voto dei greci ha assegnato 158 seggi su 300 in Parlamento al centrodestra e il nuovo Governo di Kyriakos Mitsotakis, che ha battuto il leader di Syriza e il primo ministro uscente, Alexis Tsipras, potrebbe essere capace di “spingere su ...

Grecia : S&P e Dbrs scommettono su nuovo governo - ‘può far crescere Paese’ (2) : (AdnKronos) – Non è un caso, quindi, che la vittoria del partito di Mitsotakis abbia portato un generale raffreddamento sui rendimenti dei titoli di Stato greci. I tassi del decennale si sono portati su nuovi minimi storici, 2,016%, per poi risalire a 2,09% nel corso della giornata. Tra i gestori e gli analisti, Merian Global Investors consiglia di rimanere lunghi (acquistare) sul rischio greco. “Nuova Democrazia – spiega ...

Che cos'è l'autonomia differenziata - il nuovo banco di prova per il governo : Il vertice che si terrà oggi a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri interessati e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sarà incentrato tutto sul tema dell'autonomia differenziata, tema sul quale si sono registrate differenze di vedute e che ancora non è dunque approdato in Parlamento. La richiesta di maggiore autonomia è stata avanzata da nove regioni (Lombardia, veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, ...

Luigi Di Maio minaccia : “Chi fa cadere il governo sarà responsabile di un nuovo Monti” : Secondo Luigi Di Maio il governo gialloverde andrà avanti ancora quattro anni. Ma soprattutto se qualcuno decidesse di farlo cadere "dovrebbe assumersi la responsabilità di un nuovo governo Monti". Il capo politico del Movimento 5 Stelle, intervistato dal Corriere, ha parlato anche di salario minimo, degli attriti con la Lega e dei contrasti interni al partito pentastellato.Continua a leggere

Marina Militare - nomina del governo in extremis : l’ex capo degli incursori Cavo Dragone nuovo capo di Stato maggiore : L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone è il nuovo capo di Stato maggiore della Marina Militare. E’ Stato il consiglio dei ministri ad approvare la nomina su proposta della ministra della Difesa Elisabetta Trenta. Una nomina in extremis: la cerimonia di avvicendamento tra l’attuale comandante Valter Girardelli e il suo successore era stata già fissata per domani, venerdì 21. Cavo Dragone, ammiraglio di squadra da tre anni, finora è Stato ...

Marina - la successione è last minute : scontro nel governo sul nuovo capo di Stato maggiore : Il mandato di Girardelli scade venerdì e i favoriti per prendere il suo posto sono quattro. Ma l'identità del nuovo comandante è ancora un rebus. Sullo sfondo la guerra silenziosa tra il vicepremier leghista Matteo Salvini e la ministra 5S Elisabetta Trenta

Di Battista attacca Salvini nel suo nuovo libro : 'Vuole far cadere il Governo' : Pochi giorni fa Alessandro Di Battista ha presentato il suo nuovo libro, intitolato Politicamente Scorretto. In tale libro, Di Battista ha polemizzato con l'attuale establishment del Movimento 5 Stelle e ha criticato l'operato del "Governo del cambiamento". Andando maggiormente nello specifico, l'attivista e punto di riferimento dell'ala più movimentista del partito pentastellato non ha risparmiato critiche nemmeno all'attuale leader dei 5 ...