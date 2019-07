Il marinaio libico incastra le Ong | Ho visto i contatti con gli scafisti

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 25 luglio 2019) Bartolo Dall'Orto Mustafa Abu Zeid, addestrato dall'Italia, guida una delle motovedette donate dal Belpaese alla Guardia costiera libica Il comandante della motovedetta Guardia Coste Ras Lgder libica, una delle tre donate dall'Italia, lo dice senza mezzi termini: "Hopersonalmente moltisu Facebook o Twitter tra Ong ee vedo motlitra loro". Si muove così una nuova ombra sulle attività delle organizzazioni non governative nel Mediterraneo. Dopo le rivelazioni di Quarta Repubblica, che ha mostrato come gliassicurino ai migranti la buona riuscita del viaggio grazie alla presenza delle Ong in mare, ora a lanciare l'accusa è un militare. Che tra quelle onde opera ogni giorno per tenere in piedi la zona Sar libica. A raccontare le operazioni della Guardia costiera libica è Lorenzo Cremonesi in un servizio per il Corriere. ...