Il mare più bello d’Italia è in Sicilia | le Vele di Legambiente

Un bagno in mare come regalo di compleanno : il giorno più felice per Sandra - malata di Sla : La giornata speciale di Sandra Pratali, 56enne pisana, malata di sclerosi laterale amiotrofica, grazie all’impegno del Team Deri. "Siamo qui per questo, il suo desiderio è diventato realtà" ha detto Stefania Mazzucchi, presidente dell’associazione Team Deri, nata proprio per aiutare i malati di Sla.Continua a leggere

Le più belle sulla spiaggia : guarda le ex Miss Italia al mare : Si scambiano like e complimenti, si mostrano al mare come fossero sulla passerella di Miss Italia e veleggiano senza coroncina in testa ma con l’aria di chi è consapevole di essere tra le più belle. Le ex vincitrici di Miss Italia postano scatti dal mare in due pezzi ed è un tripudio di curve e sensualità. Da Giusy Buscemi con la sua “beatitudine marina” a Cristina Chiabotto (a Formentera prima delle nozze) passando per Daniela Ferolla, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Luglio : I 5 stelle sotto il Tav. L’Annuncio – Conte : “Fermare il Torino-Lione costa più che farlo” : Un anno dopo Ora Conte diventa Sì Tav: “Fermarlo costa troppo” La scelta – Nonostante la stroncatura dell’analisi costi-benefici il premier dà L’Annuncio: “L’Ue darà più soldi, rescindere gli accordi ha un prezzo elevato”. Ma non è così di Carlo Di Foggia Formigodi di Marco Travaglio L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano che scarcera Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione, dopo ben 5 mesi di ...

In Australia bimbo trova un messaggio in bottiglia lanciato in mare più di mezzo secolo fa : Padre e figlio vanno insieme a pescare e, mentre attende il genitore, il bambino di nove anni fa una “scoperta” tra le dune di una spiaggia remota della penisola Eyre, in Australia meridionale. Il piccolo Jyah Elliott ha trovato un messaggio in bottiglia lanciato in mare più di mezzo secolo fa. Si tratta di una lettera scritta a mano nel 1969 da tale Paul Gilmore, che allora aveva tredici anni e nel suo messaggio in bottiglia scriveva che stava ...

Il mare caraibico di San Vito lo Capo il più bello d’Italia : non solo spiaggia : San Vito lo Capo è la metà regina dell’estate di Sicilia. Non solo mare più bello d’Italia ma anche una raffica di iniziative musicali, culturali e gastronomiche. A San Vito lo Capo è sempre festa. Una manifestazione dietro l’altra punteggia il calendario della perla del Trapanese da maggio a ottobre, compiendo il miracolo della destagionalizzazione e attirando turisti per quasi sei mesi all’anno. È uno dei mari più belli d’Italia quello ...

Clima - il mare Adriatico si riscalda rapidamente : +1 - 3°C nell’ultimo secolo - sempre più frequenti i +28°C delle acque negli ultimi anni [DATI] : La temperatura marina superficiale del nord Adriatico nell’ultimo secolo è in aumento crescente. Ad attestarlo, un lavoro dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), con sede in Area Science Park, condotto attraverso una serie di osservazioni effettuate nel porto di Trieste, e pubblicato di recente sulla rivista scientifica internazionale Earth System Science Data. Le misurazioni abbracciano un intervallo ...

Il blocco navale per fermare le ONG è l’idea più stupida del decennio : Ora il ministro dell'Interno caldeggia un "blocco navale della Marina Militare per difendere le coste italiane". E, anche se non si capisce contro chi, contro cosa e come andrebbe fatta una cosa del genere senza violare trattati, convenzioni e diritti umani, la maggioranza sembra anche essere pronta a parlarne (con il supporto del soccorso nero di Giorgia Meloni).Continua a leggere

San Vito lo Capo mare più bello d’Italia per Legambiente : Il mare di San Vito lo Capo è il più bello d’Italia. A conferma di ciò arrivano pure le “5 Vele” assegnate da Legambiente e Touring Club Italiano. Un riconoscimento per San Vito lo Capo che è una conferma. Il borgo trapanese, infatti, attrae ogni estate migliaia di turisti attratti dal suo mare trasparente e pulito. San Vito lo Capo ottiene il premio anche grazie alla sua offerta turistica, ai servizi erogati e ...

M5s - Luigi Di Maio non tiene più i suoi : agguato in aula per frantumare l'asse con la Lega : Oggi si saprà quale, delle decine di proposte di modifica al decreto sicurezza bis, fatte dai parlamentari del M5S, passerà il vaglio dei vertici, cioè di Luigi Di Maio. Probabilmente quelle più indolori, quelle non in grado di provocare l' alleato leghista, dandogli il pretesto per la temutissima c

