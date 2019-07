Il governatore di Porto Rico si dimetterà

Il governatore di Porto Rico Ricardo Rosselló si è dimesso da presidente del suo partito (ma non da governatore) per lo scandalo dei messaggi omofobi e sessisti : Il governatore di Porto Rico Ricardo Rosselló ha annunciato le dimissioni da presidente del partito di cui fa parte, il Nuovo partito Progressista, e ha detto che nel 2020 non si ricandiderà, dopo giorni di proteste per lo scandalo dei