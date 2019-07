Il gip respinge la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi nell' inchiesta Consip

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il gip di Roma ha respinto ladi’ambito dell’, per, padre dell’ex presidente del consiglio per l’accusa di traffico di influenze illecite. Il giudice Gaspare Sturzo ha fissato la camera di consiglio per il prossimo 14 ottobre. La Procura capitolina aveva sollecitato l’il 25 ottobre scorso.Oltre alla posizione disenior, il giudice ha detto ‘no’ anche ad altri nove indagati (per alcuni dei quali la procura ha già chiesto il rinvio a giudizio per altre fattispecie) nei confronti dei quali i pm di piazzale Clodio avevano chiesto di archiviare singoli capi di imputazione. Tra loro l’ex ministro dello Sport Luca Lotti (rivelazione del segreto d’ufficio), il generale dell’Arma in Toscana, Emanuele Saltalamacchia (rivelazione del segreto ...

