Il gip di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi e Luca Lotti

Fonte : ilpost

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il giudice per le indagini preliminari dihaladiper, padre di Matteoche è accusato di traffico di influenze illecite all’interno dell’inchiesta Consip, la complicata vicenda giudiziaria partita da una sospetta di

petergomezblog : Consip, il gip di Roma dice no ad archiviazione per Tiziano Renzi: fissata camera di consiglio - Vale339Vale : RT @petergomezblog: Consip, il gip di Roma dice no ad archiviazione per Tiziano Renzi: fissata camera di consiglio - Vale339Vale : RT @LelloEsposito5: Consip, il gip di Roma dice no ad archiviazione per Tiziano Renzi: fissata camera di consiglio -