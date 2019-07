Il documento riservato che spiega perché Giuseppe Conte abbia detto sì al TAV Torino Lione

(Di giovedì 25 luglio 2019) Fanpage.it ha potuto visionare l'appuntoalla base della decisione didi dare il via libera definitivo alla realizzazione dell'alta velocità. A pesare non solo i costi che l'Italia avrebbe dovuto sostenere in caso di rinuncia, ma anche l'aumento del finanziamento europeo e soprattutto la non disponibilità della Francia ad aprire alla completa revisione degli accordi.