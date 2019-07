Il display di Xiaomi Mi 9T | Redmi K20 e Redmi K20 Pro arriva da 75 Hz con questa mod

Invidiosi di OnePlus 7 Pro? Ecco il display a 84 Hz per Xiaomi Mi 9 : Siete Invidiosi dello schermo di OnePlus 7 Pro? Ecco some portare la frequenza dello schermo di Xiaomi Mi 9 fino a 84 Hz, con un risultato simile. L'articolo Invidiosi di OnePlus 7 Pro? Ecco il display a 84 Hz per Xiaomi Mi 9 proviene da TuttoAndroid.

OPPO Reno con fotocamera in display in arrivo il 26 giugno - Xiaomi CC9 sarà presentato il 2 luglio : Mentre OPPO Reno 10 sarà presentato il 26 giugno al MWC di Shanghai, per Xiaomi CC9 dovremo aspettare il 2 luglio, quando sarà presentato in Cina.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro arriva in Italia con autonomia maggiorata e display LED : Nel corso dell'evento in cui è stato presentato Xiaomi Mi 9T, il produttore cinese ha annunciato anche l'edizione aggiornata del proprio monopattino elettrico.

Xiaomi Mi Band 4 è ufficiale - con prezzi super e display AMOLED a colori : Xiaomi Mi Band 4 è stata svelata oggi in Cina attraverso un evento stampa organizzato da Xiaomi e si presenta esattamente come anticipata dalle indiscrezioni delle ultime settimane.

Ammirate Xiaomi Mi Band 4 in questi render ufficiali : ecco display a colori e tutti i cinturini : Xiaomi Mi Band 4 sarà presentato l'11 giugno e oggi è comparso in una immagine ufficiale che mostra il display a colori e le varie colorazioni.

Xiaomi presenta Oclean X - lo spazzolino intelligente con display a colori : Arriva su Youpin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, lo spazzolino intelligente Oclean X, con display per gli amanti delle statistiche.

Always On display per tutti gli smartphone Xiaomi con OLED insieme al doppio orologio : Xiaomi porta la funzione Always On Display di Xiaomi Mi 9 su tutti i modelli con schermo OLED, aggiungendo il doppio orologio.

Xiaomi spiega come funziona la fotocamera sotto al display : Grazie ad una sezione trasparente dello schermo OLED, Xiaomi ed OPPO hanno prodotto i primi prototipi di smartphone con fotocamera posizionata sotto al display: vediamo assieme come funziona.

OPPO e Xiaomi mostrano le loro fotocamere integrate nel display : ecco cosa ci aspetta : Siao OPPO che Xiaomi hanno deciso di fornire una breve anteprima delle rispettive soluzioni studiate per integrare una fotocamera nel display dello smartphone

Xiaomi brevetta un display per smartphone con fotocamera integrata : Anche Xiaomi, così come fatto già da altri produttori, ha brevettato un sistema che permette di integrare la fotocamera frontale nello schermo dello smartphone