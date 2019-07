Il capo dell’esercito del Sudan è stato arrestato insieme ad altri militari per un

Tentato golpe in Etiopia - uccisi anche il capo dell’esercito e il governatore di Abiy Amhara. Conte : solidarietà al premier Ahmed : Il capo di Stato maggiore e il governatore di Amhara, nel nord dell'Etiopia, sono stati uccisi nel pomeriggio di ieri durante un Tentato golpe che ha rischiato di sconvolgere il Paese. All'alba, il premier Abiy Ahmed si e' rivolto alla nazione - in uniforme militare - in un discorso trasmesso dalla tv di Stato per annunciare che "il golpe e' stato sventato". Gli ultimi disordini nel Paese del Corno d'Africa sono esplosi quando un commando ha ...

