I tatuaggi delle giovani star e il loro significato raccontati a GQ

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 25 luglio 2019) I, dei rapper o dei campioni diventano tendenza e i fan spesso si chiedono ildi ciascuno. Molto di moda tra i, riprendono disegni molto diversi tra: c'è chi riempie la propria pelle con disegni apparentemente confusionari, chi con personaggi dei cartoni animati o con la sua città natale. Oppure chi, come David Beckham, si è disegnato date, dediche, cavalli, uccelli, rose, opere d'arte, stelle e angeli. Spesso vediamo disegni strani anche tra i calciatori, come i due nomi di Icardi sul petto, o l'apparente segnale stradale di De Rossi, o il serpente di Naingollan. Ce n'è per tutti i gusti insomma. Addirittura c'è chi osa molto di più e riempie letteralmente il proprio volto generando pareri e critiche da parte dei più tradizionalisti. Mike Tyson non è più il solo: sulla sua ...

basehobie : @sparklevmin Nam ha I capelli viola come in not today Hobi ha I capelli rossi Tae è di nuovo grigio Yoongi menta Ko… - goffredov : @Dadaistallo @virginiaraggi Allora cancelliamo anche i tatuaggi delle svastiche. - simplymois : Era il giorno delle lauree. Mi mostravi i due nuovi tatuaggi. Un disegno concentrico sulla spalla destra e una gros… -