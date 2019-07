I sei che possono ancora vincere il Tour de France

Sgarbi vs Mughini - lite furibonda su Rete 4 : “sei un miserabile - i telespettatori non meritano questa merda” - “Che faccio - lo prendo a pedate?” : Volano sedie e insulti in diretta tv tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi. Una litigata furiosa andata in onda su Rete 4 a Stasera Italia-Estate, talk show condotto da Giuseppe Brinidisi e Veronica Gentile. Il giornalista e il critico d’arte sono arrivati addirittura alle mani dopo una lite degenerata sul caso dei fondi russi alla Lega. Lo scrittore prova ad argomentare ma Sgarbi lo interrompe: “Queste indagini sono un crimine, ...

Parla Nello Musumeci : “Caro Salvini - butta a mare il governo finché sei in tempo” : Roma. “Il mio consiglio è quello di mandare a mare questo governo”. Eppure Matteo Salvini ha spostato a mare il ministero dell’Interno e anziché nuotare verso nuove elezioni preferisce l’ombrellone del M5s. “E io invece penso che anche per lui sia arrivato il momento del coraggio, quello in cui si p

Mondiali Nuoto 2019 – Quadarella d’oro nei 1500 sl - l’emozione di Malagò : “orgoglioso di ciò che sei diventata” : Il presidente del CONI ha commentato sui social la medaglia d’oro vinta da Simona Quadarella nei 1500 sl ai Mondiali di Gwangju “Sei pazzesca, Simona! Oro stellare nei 1500 sl con nuovo record italiano. Un’emozione speciale, come te”. Con questo tweet carico di emozione, Giovanni Malagò si è complimentato con Simona Quadarella, nuova campionessa del mondo nei 1500 stile libero ai Mondiali di Gwangju. L’azzurra ...

“sei troppo magra”. E Elena Santarelli svela ai fan perché è dimagrita ancora : I vip sono sempre sotto i riflettori. E questo, a volte, è un male. perché tutti si accorgono se ingrassi, dimagrisci, sei triste, sei sciatto, hai un amante. Elena Santarelli è una delle donne dello spettacolo che da tempo finisce nel mirino per la sua magrezza. La bella moglie di Bernardo Corradi, che insieme al marito è tornata a sorridere per via della guarigione del figlio Giacomo da un tumore cerebrale, ha tentato più volte di spiegare ai ...

Cosenza - morta di parto a 36 anni : indagati in sei tra medici e ostetriche : Il piccolo Cristian è nato appena cinque giorni fa e sta bene, ma non conoscerà mai la sua mamma. E suo padre dallo scorso mercoledì, alla felicità per la sua nascita, deve unire il dolore per aver perso in circostanze assurde, forse evitabili, la sua compagna. A 36 anni Santina Adamo è morta all'ospedale cosentino di Cetraro, dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio. A strapparla precocemente alla vita, sarebbe stato uno shock emorragico ...

Sfregiata con un vetro - uccisa e fatta a pezzi dalle amiche : “sei troppo bella” : Invidia, gelosia, odio per quell’amica così bella e perfetta. Una bellezza che offendeva e che doveva sparire. Così, due adolescenti di 16 anni, hanno messo fine alla vita di Viktoria Averina aveva 17 anni appena e il suo corpo senza vita e martoriato è stato ritrovato in un cantiere abbandonato. Secondo l’autopsia, la ragazzina sarebbe stata prima torturata, poi strangolata e infine fatta a pezzi. Le ragazze accusate dell’omicidio adesso ...

Sacchi sulla Gazzetta : “Sarri sei proprio sicuro che ti serva Icardi?” : Arrigo Sacchi dedica il suo commento sulla Gazzetta dello Sport alla Juve di Maurizio Sarri. Potrebbe sembrare strano, ma secondo Sacchi, il primo compito del tecnico sarà quello di internazionalizzare la Juve A Torino troverà dei giocatori dotati di intelligenza, di modestia e di etica del lavoro, gente abituata a dare tutto sul campo. Forse dovrà lavorare per dare un’organizzazione di gioco più internazionale ed offensiva. Mentre in Italia si ...

Parma - sei gol in amichevole per la squadra di D’Aversa [FOTO] : Seconda amichevole e seconda vittoria per il Parma impegnato nel ritiro altoatesino di Prato allo Stelvio, con la bella Val Venosta ad ospitare i ducali sino al 21 luglio, quando ci sarà l’ultima amichevole in programma (ore 11 contro l’FC Obermais allo stadio di Prato allo Stelvio). Ieri altro buon test contro la rappresentativa Val Venosta sotto gli occhi di circa duecento spettatori, conclusasi con un 6-0 in favore degli emiliani. La ...

L’utile netto di Swatch è calato dell’11 - 3 per cento negli ultimi sei mesi - anche a causa della crisi a Hong Kong : Il gruppo di orologi svizzero Swatch – che oltre all’omonima azienda Swatch è anche proprietario di Longines, Omega e Tissot – ha registrato un calo dell’utile netto dell’11,3 per cento nei primi sei mesi del 2019: tra le ragioni c’è

sei rarissime balene franche uccise in un mese da navi e reti da pesca : rischio estinzione : La balena franca nordatlantica (Eubalaena glacialis) è una delle specie di cetacei più minacciate del pianeta, dato che ne restano soltanto 400 esemplari e il numero di morti supera quello delle nascite. A rendere ancor più critica la situazione, l'uccisione di sei esemplari in un solo mese a causa dell'impatto con navi o delle reti da pesca. Quattro erano femmine in età fertile.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - Corrao (M5s) vs Pinotti (Pd) : “Salvini non c’entra. Anche voi prendeste soldi”. “sei ridicolo” : Bagarre a L’aria che tira (La7) tra la senatrice del Pd, Roberta Pinotti, e l’europarlamentare del M5s, Ignazio Corrao, sulla vicenda dei Fondi russi alla Lega. Lega, Conte: “Salvini alle Camere su rapporti con russia? Perché no?”. E chiarisce: “Noi per la piena trasparenza” Corrao afferma che ci sia l’interesse ...

Federico Rossi insulta un fan che 'ci prova' con la Di Benedetto : 'sei un c...' : Alcuni giorni fa è stata resa nota la notizia della rottura tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. I due avevano intrapreso una relazione da circa un anno, dopo che l'ex protagonista dell'Isola dei Famosi venne lasciata da Francesco Monte. La coppia si è sempre mostrata molto felice e affiatata sul web, tanto che i fan non si aspettavano minimamente l'annuncio della rottura tra i due. Secondo quanto riferito dalla Di Benedetto su Instagram, ...

Lea Michele ricorda Cory Monteith a sei anni dalla sua morte : Il 13 luglio del 2013 Cory Monteith, diventato celebre grazie al ruolo di Finn Hudson nella serie televisiva Glee, veniva trovato senza vita in una stanza del Fairmont Pacific Rim di Vancouver, causa mix di eroina e alcol. Lea Michele, che all'epoca era la sua compagna, ha voluto ricordarlo anche quest'anno, via social.La tua luce rimane per sempre.prosegui la letturaLea Michele ricorda Cory Monteith a sei anni dalla sua morte pubblicato su ...

Tiro con l’Arco – Para Archery Cup - sei gli azzurri qualificati per la finalissima di Wiesbaden : Grazie ai risultati ottenuti a Nove Mesto, la Nazionale Paralimpica qualifica Pellizzari, Demetrico, Mijno, Travisani, Virgilio, Simonelli e i mixed team W1, ricurvo e compound per la finale di Wiesbaden (GER) del 17-18 agosto I cinque podi ottenuti dalla Nazionale Para-Archery nella tappa della Para-Archery Cup di Nove Mesto sono valsi il terzo posto nel medagliere, che vede in cima alla classifica la Russia con 11 medaglie (9 ori, 1 ...