I genitori lo rifiutano e il bimbo autistico ora finisce in affido

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 25 luglio 2019) Aurora Vigne "Dobbiamo trovare una sistemazione per undi 11 anni con diagnosi di autismo. La famiglia non lo vuole più", hanno spiegato gli assistenti sociali Hanno rifiutato loro figlio perché affetto da autismo e ora l'undicenne è finito inal Tribunale dei minori. Una storia, questa di Trento, che spacca il cuore e che è stata denunciata dagli operatori di Casa Sebastiano, struttura che si occupa appunto di autismo. Gli operatori, come riporta Repubblica, hanno definito quanto successo "uno schiaffo che toglie il fiato" e hanno così deciso di rendere pubblico l'accaduto. "Dobbiamo trovare una sistemazione per undi 11 anni con diagnosi di autismo. La famiglia non lo vuole più", hanno spiegato gli assistenti sociali. Poi lo sfogo sul portale della Fondazione Trentina Autismo, in cui si legge: "Viene fuori il pensare emotivo, che sgorga dalla pancia: o ...

