Huawei Mate 20X 5G approda sul nuovo listino smartphone di Vodafone con Xiaomi Mi 9 e LG

Inarrestabile Huawei Mate 20 Lite con EMUI 9.1 dal 25 luglio in Cina : tempi rilascio italiano : Il Huawei Mate 20 Lite ha cominciato a ricevere l'interfaccia EMUI 9.1 in queste ore, proprio in conclusione del corrente mese di luglio. La conferma assoluta del rilascio è pervenuta dal produttore in una nota rilasciata per il mercato cinese ma che in realtà anticipa solo di poco la stessa disponibilità globale. Il Huawei Mate 20 Lite proprio in Cina è in realtà noto come Huawei Maimang 7. Appunto per questo esemplare, è appena partita la ...

Gli smartphone della gamma Huawei Mate 30 continuano ad essere al centro di indiscrezioni che provano ad anticipare le loro principali caratteristiche

Dopo i recenti avvistamenti, Huawei Mate 30 Lite è comparso in nuovi render che ne mostrano le tre colorazioni ufficiali.

Già un passo avanti il Huawei Mate 30? La fotocamera dual-main sarà una rivoluzione : I Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro non passeranno inosservati. Questo sembra emergere dai recenti rumor intorno ai due top di gamma. Una piccola o grande rivoluzione (questo lo scopriremo ben presto) riguarderà la fotocamera degli smartphone di punta: quest'ultima sfrutterà una tecnologia tutta nuova e anche ben diversa da quella ora a bordo della serie Huawei P30. Facendo riferimento alla struttura periscopica del comparto fotocamera del Huawei ...

Ci siamo anche con Huawei Mate 20 TIM : si intravede EMUI 9.1 il 24 luglio : Continua la carrellata di segnalazioni da parte di utenti che hanno avuto modo di ricevere l'aggiornamento con EMUI 9.1 in questo periodo, considerando il fatto che oggi 24 luglio è il turno di Huawei Mate 20 TIM. Dopo le notizie raccolte nella giornata di ieri con il suo predecessore, la notizia a dirla tutta era nell'aria, ma da questo mercoledì abbiamo finalmente le prime segnalazioni da parte di coloro che stanno passando dalla teoria alla ...

Grosso impatto anche per Huawei Mate 10 Pro TIM con aggiornamento B300 : EMUI 9.1 il 23 luglio : Stanno arrivando le prime segnalazioni anche da parte dei possessori di un Huawei Mate 10 Pro brandizzato TIM, che in queste ore ha iniziato a ricevere l'aggiornamento EMUI 9.1 tramite la patch di luglio. Secondo le prime informazioni raccolte, non dovremmo essere distanti in termini di pesantezza del pacchetto software e changelog rispetto a quanto abbiamo riscontrato pochi giorni fa con la variante no brand. Tramite l'apposito articolo, tra ...

Imperdibili foto Huawei Mate 30 Pro dal vivo in metro : almeno due conferme : Un Huawei Mate 30 Pro in giro su un treno della metropolitana non è certo un'occasione da lasciarsi sfuggire per cogliere qualche dettaglio in più del top di gamma. La "paparazzata" è avvenuta naturalmente in Cina e si riferisce agli scatti presenti a fine articolo. Dalle immagini trapelate sembra di capire che il Huawei Mate 30 Pro sia sottoposto a test di connettività cellulare. Lo si capisce dai cavi di collegamento di due esemplari del ...

Due presunti Huawei Mate 30 Pro sarebbero i protagonisti di queste foto reali, anche se con un design un po' nascosto da una cover: diamogli un'occhiata.

Modifiche alle specifiche del Huawei Mate X : device prossimo alla vendita : Avete a lungo rincorso il Huawei Mate X, senza però mai riuscire ad acciuffarlo? Finora non è stato possibile procedere ad acquistarne un'unità, ma il momento del debutto commerciale pare si stia avvicinando inesorabilmente. Come riportato da 't3.com', il produttore cinese, anche per via di quanto successo al Samsung Galaxy Fold (la controparte concepita dal colosso di Seul), ha optato per una revisione del dispositivo, così da apportare le ...

Foto reali del Huawei Mate 30 Lite : le sue forme non hanno più segreti : Si incendiano i rumors intorno al Huawei Mate 30 Lite, che, senza alcun timore, si mostra in alcune Foto reali, a neanche una settimana dalla certificazione TENAA. Come riportato da 'gsmarena.com', il dispositivo presenterà un foro nel display collocato in alto a sinistra, che conterrà la Fotocamera frontale per i selfie. Il display si conferma essere un pannello da 6.26 pollici, ma ancora non sappiamo se utilizzerà la tecnologia LCD IPS o OLED ...

Pare che tutto sia ormai pronto per l'esordio ufficiale sul mercato di Huawei Mate X, il primo smartphone pieghevole del produttore cinese. ecco le sue feature

Le immagini del medio gamma di Huawei pubblicate su Weibo da un informatore mettono in risalto che Mate 30 Lite condivide aspetti di design simili al Mate 20 Pro, come la trama posteriore che è la stessa impiegata nella serie 20 di Huawei, nonché il posizionamento del comparto fotografico posteriore.

Huawei Mate 30 Lite si fa vedere tramite il suo vetro temperato e in un attimo svaniscono le speranze per uno schermo forato. Emerge così l'ipotesi di un design più standard, purtroppo per chi ci sperava.

L'aggiornamento a EMUI 9.1 è in fase di rollout per la serie Mate 20 di Huawei, mentre per HONOR 10 e HONOR 8 Pro arriverà in settimana.