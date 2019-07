HBO al TCA | i prequel spinoff di Game of Thrones | Big Little Lies 3 e tanto altro

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 25 luglio 2019) HBO al TCA:diof, Big3, I Soprano, Chernobyl e True Detective 4.Siamo di nuovo in quel periodo dell’anno in cui i vertici dei vari canali incontrano i giornalisti durante il TCA Press Tour estivo. E’ un occasione per i canali di parlare dei loro progetti e per i giornalisti di chiedere aggiornamenti su questioni ancora aperte. Ieri era il turno di HBO e la carne sul fuoco era tanta. Vediamo cosa è emerso:ofe iNon potevano mancare domande riferite all’universo diof, che si è concluso lo scorso maggio con grande successo e con qualche critica. Per quanto riguarda il futuro, ilcon Naomi Watts nel cast ha appena concluso la produzione del pilot ed è passato alla fase del montaggio.Già sapevamo che HBO non ha intenzione di bruciare le tappe con i nuovi progetti legati ...

AllegraDavide : RT @dituttounpop: Ieri al #TCA2019 il presidente #HBO ha parlato di varie cose, dai prequel/sequel di Game of Thrones, alla possibilità di… - dituttounpop : Ieri al #TCA2019 il presidente #HBO ha parlato di varie cose, dai prequel/sequel di Game of Thrones, alla possibili… -